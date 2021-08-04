Erdoğan, şehit polis memurunun ailesine başsağlığı diledi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İzmir'de şehit olan polis memuru İbrahim Okçu'nun ailesine başsağlığı diledi.
|04 Ağustos 2021 18:22
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