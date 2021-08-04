Su içmeyi reddedip orman yangınına müdahale devam etti

YAŞ KARARLARI AÇIKLANDI: 30 GENERAL VE AMİRAL EMEKLİ EDİLDİ Türk Silahlı Kuvvetleri'nin komuta kademesinin belirleneceği Yüksek Askeri Şura toplantısında alınan kararlar açıklandı. Deniz ve Hava Kuvvetleri komutanlarının görev süresi 1 yıl uzatıldı. Yeni Kara Kuvvetleri Komutanı ise Musa Avsever oldu. Bir general yaş haddi nedeniyle 1 Eylül 2021 tarihinden, 29 general ve amiral kadrosuzluk nedeniyle 30 Ağustos'tan itibaren geçerli olmak üzere emekliliğe sevk edildi.