Temmuz sonrası emekli olacak kamu personeline ödenecek tazminat tutarı ne kadar oldu?

375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 1 inci maddesinin (D) bendine göre;

1- Aylıklarını 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu,

2- 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu,

3- 3269 sayılı Uzman Erbaş Kanunu,

4- 3466 sayılı Uzman Jandarma Kanunu,

5- 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanunu ve 2802 sayılı Hakimler ve SavcılarKanunu,

kapsamında istihdam edilenler ile 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye ekli(II) sayılı cetvelde yer alan personel ile Kamu kurumlarında işçi olarak istihdam edilenlerden; emekliliğini isteyen veya emekliye sevk olunanlara, haklarında toptan ödeme hükümleri uygulananlara, emekli iken yeniden hizmete alındıktan sonra cezaen olmamak üzere görevlerine son verilenlere, kendi kusurları olmaksızın sözleşmesi feshedilen veya hizmet sürelerinin bitiminde ayrılan sözleşmeli subay, sözleşmeli astsubay, uzman erbaş ve sözleşmeli erbaş ve erler ile terhis olan yedek subaylara ve bunlardan görevde iken ölenlerin kanuni mirasçılarına 13.558 gösterge rakamının aylık katsayı rakamı ile çarpımı sonucunda bulunacak tutar tazminat olarak ödenmektedir.

Ödenecek bu tutardan sadece damga vergisi kesintisi yapılmaktadır.

2021 yılı Temmuz-Aralık döneminde emekli olanlara ödenecek yolluk tutarı; 13.558* 0,179797 = 2.437,68 TL - 18,5 TL Damga Vergisi = 2.419,18 TL net ödeme yapılacaktır.