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Sürücü adayını sözlü taciz eden taksi şoförlerine para cezası

Esenyurt'ta yol verme sebebiyle çıkan tartışmada, kadın sürücü adayına sözlü tacizde bulundukları iddia edilen taksi şoförlerine para cezası uygulandı.
04 Ağustos 2021 18:59
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Sürücü adayını sözlü taciz eden taksi şoförlerine para cezası

Alınan bilgiye göre, Koza Mahallesi'nde trafik eğitiminde olan bir sürücü adayı ile ticari taksi şoförleri O.D, Ö.G, ve E.Ö. arasında yol verme sebebiyle tartışma çıktı.

Tartışma sırasında kadın sürücü adayına sözlü tacizde bulundukları iddia edilen taksi şoförlerine, Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, 458'er lira ceza kesildi.

Anadolu Ajansı
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