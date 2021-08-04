Vaka sayısı 27 bin sınırına yaklaştı
Türkiye'de son 24 saatte 262 bin 048 Kovid-19 testi yapıldı, 26 bin 822 kişinin testi pozitif çıktı, 122 kişi hayatını kaybetti.
|04 Ağustos 2021 20:18
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Sağlık Bakanlığı 4 Ağustos 2021 tarihli vaka sayılarını açıkladı.
Türkiye'de son 24 saatte 262 bin 048 Kovid-19 testi yapıldı, 26 bin 822 kişinin testi pozitif çıktı, 122 kişi hayatını kaybetti.
Sağlık Bakanlığınca Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.
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