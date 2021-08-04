Kalp krizi geçiren çarşı ve mahalle bekçisi hayatını kaybetti
Hakkari Özel Harekat Şube Müdürlüğünde görevliyken geçirdiği kalp krizi sonucu vefat eden Çarşı ve Mahalle Bekçisi Ubeydullah Çetin son yolculuğuna uğurlandı.
|04 Ağustos 2021 19:27
|+Aa- Yazdır
Öğle saatlerinde görevi başında iken kalp krizi geçiren Ubeydullah Çetin hemen hastaneye kaldırıldı. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen Ubeydullah Çetin hayatını kaybetti. İl Emniyet Müdürlüğünde Ubeydullah Çetin için tören düzenledi. Törene Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, İl Emniyet Müdürü Salavat Mete Pınar ve protokol üyeleri katıldı.
Herkes tarafından sevilen ve sayılan Ubeydullah Çetin, Hakkari'nin Bağılı köyünde toprağa verildi.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|DSÖ'den aşıda ek dozların ertelenmesi için çağrı
04 Ağustos 2021 19:09
|Şehit polis memuru Okçu, son yolculuğa uğurlandı
04 Ağustos 2021 19:05
|7 ilde sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde seyredecek
04 Ağustos 2021 17:51
|Türkiye, yaraların sarılması için tek yürek oldu
04 Ağustos 2021 17:35
|Eşinden şiddet görüp kaçan kadına valinin eşi sahip çıktı
04 Ağustos 2021 17:00
|Spiker, yanan alanları görünce hüngür hüngür ağladı
04 Ağustos 2021 16:53
|'Vaka artışındaki sebep Kurban Bayramı ve yaz aylarıdır'
04 Ağustos 2021 16:26
|Ege'de rekora yakın sıcaklıklar bunaltıyor
04 Ağustos 2021 16:11
|Erzincan'da çıkan orman yangını ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı
04 Ağustos 2021 15:59
|Hatay'da çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor
04 Ağustos 2021 15:48