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Sikorsky helikopter de yangın söndürme filosuna katıldı

Bakan Soylu, 'Jandarma Teşkilatımız bünyesindeki, Sikorsky helikoptere su sepeti (bambi) takarak Milas'ta yangın söndürme filosuna katıldı.' dedi.
04 Ağustos 2021 20:12
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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 'Jandarma Teşkilatımız bünyesindeki, Sikorsky helikoptere su sepeti (bambi) takarak Milas'ta yangın söndürme filosuna katıldı.' dedi.

Bakan Soylu'nun sosyal medya hesabından yaptığı açıklama şöyle;

Jandarma'nın yeni başarısı. Tarihimizde bir ilk!

Jandarma Teşkilatımız bünyesindeki, Sikorsky helikoptere su sepeti (bambi) takarak Milas'ta yangın söndürme filosuna katıldı
Memurlar.Net
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