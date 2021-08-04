Sikorsky helikopter de yangın söndürme filosuna katıldı
Bakan Soylu, 'Jandarma Teşkilatımız bünyesindeki, Sikorsky helikoptere su sepeti (bambi) takarak Milas'ta yangın söndürme filosuna katıldı.' dedi.
|04 Ağustos 2021 20:12
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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 'Jandarma Teşkilatımız bünyesindeki, Sikorsky helikoptere su sepeti (bambi) takarak Milas'ta yangın söndürme filosuna katıldı.' dedi.
Bakan Soylu'nun sosyal medya hesabından yaptığı açıklama şöyle;
Jandarma'nın yeni başarısı. Tarihimizde bir ilk!
Jandarma Teşkilatımız bünyesindeki, Sikorsky helikoptere su sepeti (bambi) takarak Milas'ta yangın söndürme filosuna katıldı
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