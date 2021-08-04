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Türk firmanın İspanyol'a kiraladığı jetten uyuşturucu çıktı!

İstanbul merkezli özel bir şirket tarafından İspanyol bir kişiye kiralanan iş jetinde, Brezilya'da yapılan aramalarda uyuşturucu bulundu.
04 Ağustos 2021 20:25
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Türk firmanın İspanyol'a kiraladığı jetten uyuşturucu çıktı!

ACM Holding'in İspanyol bir kişiye kiraladığı TC-GVA kuyruk tescilli Gulfstream IV tipi uçak önceki gün Riyad'dan 4 Türk mürettebat ile İspanya'nın Malaga şehrine uçtu. Uçak, dün ise Malaga'dan havalanarak Brezilya'ya hareket etti. Brazilya'daki Fortaleza Uluslararası Havaalanı'na bu sabah ulaşan uçak daha sonra aynı ülkedeki ikinci durağı olan Ribeirao Preto Havalimanı'na indi.

Uçakta, bu havalimanında gümrük muhafaza ekipleri tarafından yapılan aramada valizler içinde uyuşturucu bulundu. Valizlerden biri mürettebat eşliğinde açıldı. Uçakta bulunan iki pilot ile kabin görevlisi ve teknik personelin gözaltına alındığı öğrenildi. Uçağı kiralayan İspanyol'un ise uçağa hiç binmediği belirtildi. Uçağın bir sonraki sefer noktasının ise Brüksel olduğu ifade edildi.
DHA
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