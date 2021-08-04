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Bakan Çavuşoğlu: Yarın 3 uçak daha gelecek

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: "Azerbaycan'dan yarın sabah 1 uçak ve içerisindeki 10 personel ve 40 itfaiye aracıyla da 150 personel karadan ülkemize gelecekler."
04 Ağustos 2021 20:33
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Bakan Çavuşoğlu: Yarın 3 uçak daha gelecek

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Manavgat AFAD Koordinasyon Merkezi'nde orman yangınlarına ilişkin son gelişmeleri paylaşıyor.

Yangının ortasında mahsur kalan kişiyi Hava Kuvvetleri ekibi kurtardı

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, yaptığı açıklamada yeni yangın söndürme uçaklarının geldiğini belirterek, "Yarın sabah kardeş Azerbaycan'dan 1 uçakla 10 personel ve 40 itfaiye aracıyla 150 personel ülkemize gelecek. Uçağı Azerbaycan'dan daha ilk günden göndermek istemişti ama uçak bakımdaydı. Bir şirketimizin İsrailli bir şirketten kiraladığı 2 uçak da yarın ülkemize gelecek. " ifadelerini kullandı. Bakan Çavuşoğlu şunları söyledi:

KKTC CUMHURBAŞKANI TATAR'A TEŞEKKÜR

Bugün 5 ilçede 15 farklı noktada yangınla mücadele ediyoruz. Orman yangınları ekiplerimizin cansiperane mücadelesiyle bazı cephelerde kontrol sağlandı, soğutma çalışmaları başlatıldı. 2 farklı cephede ekiplerimiz yangında kalma riski yaşadı. Yoğun mücadele sonucunda kurtarıldılar. Bugün 6 uçak, uçaklardan baızları arıza yapmıştı, 2 İHA, 17 helikopter, 2 yönetim helikopteri, 1 insansız helikopter, 1858 araçla bu çalışmalar sürüyor. Uluslararası camiadan destek teklifleri ve destekler gelmeye devam ediyor. Bugün Avrupa'dan 4 ülkeden daha AB mekanizmasına yangın sebebiyle destek başvurusu oldu. Yunanistan, Makedonya, Arnavutluk ve İtalya. O ülkelere de geçmiş olsun dileklerimizi iletmek isteriz. KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ziyaret etti, moral ve güç verdi. Teşekkür ediyoruz. KKTC'den 21 kişilik bir ekip bu akşam saatlerinde yola çıktı, Mersin'e gelecekler. Akşam 21.30'da ulaşmış olacaklar. Ayrıca Kızılay başkanı ve bir heyet Antalya'ya gelecek.

YENİ SÖNDÜRME UÇAKLARI GELİYOR

Bugün Ukrayna'dan 4 tane helikopter Isparta Havaalanı'na inmiş bulunuyor. Bu akşamdan, yarından itibaren yangın söndürme çalışmalarımıza katkı sağlayacak. Bambi ihtiyacının olabileceğini de düşünerek farklı ülkelerden getirilmesi için çalışmalarımız devam ediyor. Azerbaycan'dan 2 adet geldi, Ukrayna'dan 1 adet geldi, Rusya'dan gelecek. Yarın sabah kardeş Azerbaycan'dan 1 uçakla 10 personel ve 40 itfaiye aracıyla 150 personel ülkemize gelecek. Uçağı Azerbaycan'dan daha ilk günden göndermek istemişti ama uçak bakımdaydı. Bir şirketimizin İsrailli bir şirketten kiraladığı 2 uçak da yarın ülkemize gelecek. Türkmenistan'dan sembolik bir teklif geldi. Katar'dan gelen ekiple bugün görüştüm, 666 kişilik bir ekip var. Gündoğmuş bölgesinde yardım ediyorlar. Pakistan, Polonya, Gürcistan, Kazakistan, Bosna Hersek, ABD, Kanada, Japonya'dan da bazı teklifler geldi. Uçak ve helikopter destek ihtiyacı olduğunu söyledik. Yanıt bekliyoruz.

'912 KİŞİYE 13 MİLYON LİRA NAKDİ YARDIM YAPILDI'

45 mahallede afetzede kardeşlerimizin yanında 2 bin 400 afetzede kardeşimize psikososyal destek verdik. Yangın bölgesinde etkilenen hayvanlarımıza 7 gün 24 saat veteriner hizmeti verilmektedir. Yurtta misafir ettiğimiz vatandaşımız 59 tane. Vatandaşlarımız tarlasından, hayvanlarının yanından ayrılmak istemiyorlar. Şu ana kadar 93 aileye konteynerlerini sahada kurduk. Şu ana kadar 133 çadır kurulmuş durumda. Günde ortalama 14 bin vatandaşımıza yemek dağıtılıyor. Bölgemize gelen nakdi yardım 47 buçuk milyon lira. 912 kişiye yaklaşık 13 milyon lira nakdi ödeme yapıldı şu ana kadar.

ACİL AĞIR HASARLI BİNALAR TESPİT EDİLDİ

Evi tamamen yanan vatandaşlarımıza 50 bin liraya kadar yardım verilecek. Kısmi olarak yatırıldı, devam edecek. Şu an 2 bin vatandaşımız doğrudan yangından etkilenmiş durumda. Hasar tespitlerde toplamda 6 bin birimin incelenmesi yapıldı, 2 bin 6 birimin ağır hasarlı olduğu tespit edildi. Su verilmeyen hiçbir mahallemiz kaldı. Yangından zarar gören 36 bin 638 abonemizden sadece 222'sine enerji veremiyoruz, kalan abonelerin tamamına veriyoruz. Süreç içerisinde tamamına verilecek adımlar yapılmaktadır. Muğla Marmaris'teki hasar tespit çalışmalarında 134 binanın acil hasarlı olduğu tespiti yapıldı. Adana'da 61 binamız acil ağır hasarlı ve yıkık durumda. İstisnasız tüm bakanlarımızla birlikte evlere, mahallelere gidiyoruz, muhtarlarımızla birlikte vatandaşlarımızın sorunlarını çözme gayreti içerisindeyiz. Konutlarımızı sit alanına, orman alanına yapmayacağız. Vatandaşlarımızın bulunduğu bölgeler neresiyse oraya yapacağız. İnşallah 1 ay içerisinde hazırlayıp vatandaşlarımıza gösteriyor olacağız. Burada yaşayan vatandaşlarımızın büyük kısmı yaylalarda. Bunların 2-3 ay içerisinde köylerine, mahallelerine geleceği öngörüsüyle 3 ay içerisinde hasar görmüş ahırların tamamının inşasını gerçekleştiriyor olacağız. Yaklaşık 344 ahırımız bu yangından hasar görmüş durumda.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum: Dünyanın birçok noktasında selleri, heyelanları, yangınları görüyoruz. Bu noktada hızlı aksiyon almak adına vatandaşlarımızın yarasını en hızlı sarmak adına tüm ekiplerimiz insanüstü bir gayretle çalışıyor. Yangında çok önemli bir mücadele verdiler. 28 Temmuz'da 4 ayrı noktada yangın başladı. Antalyamızda 50 yerleşim yerini etkiledi. Yangında doğrudan etkilenen 722 vatandaşımız yaralı idi, 708'inin tedavileri tamamlandı. 7 vatandaşımızın tedavisi devam ediyor, hayati riskleri söz konusu değil. Afetten etkilenen vatandaşlarımıza psikososyal desteklerimiz devam ediyor.

'912 KİŞİYE 13 MİLYON LİRA NAKDİ YARDIM YAPILDI'

45 mahallede afetzede kardeşlerimizin yanında 2 bin 400 afetzede kardeşimize psikososyal destek verdik. Yangın bölgesinde etkilenen hayvanlarımıza 7 gün 24 saat veteriner hizmeti verilmektedir. Yurtta misafir ettiğimiz vatandaşımız 59 tane. Vatandaşlarımız tarlasından, hayvanlarının yanından ayrılmak istemiyorlar. Şu ana kadar 93 aileye konteynerlerini sahada kurduk. Şu ana kadar 133 çadır kurulmuş durumda. Günde ortalama 14 bin vatandaşımıza yemek dağıtılıyor. Bölgemize gelen nakdi yardım 47 buçuk milyon lira. 912 kişiye yaklaşık 13 milyon lira nakdi ödeme yapıldı şu ana kadar.

ACİL AĞIR HASARLI BİNALAR TESPİT EDİLDİ

Evi tamamen yanan vatandaşlarımıza 50 bin liraya kadar yardım verilecek. Kısmi olarak yatırıldı, devam edecek. Şu an 2 bin vatandaşımız doğrudan yangından etkilenmiş durumda. Hasar tespitlerde toplamda 6 bin birimin incelenmesi yapıldı, 2 bin 6 birimin ağır hasarlı olduğu tespit edildi. Su verilmeyen hiçbir mahallemiz kaldı. Yangından zarar gören 36 bin 638 abonemizden sadece 222'sine enerji veremiyoruz, kalan abonelerin tamamına veriyoruz. Süreç içerisinde tamamına verilecek adımlar yapılmaktadır. Muğla Marmaris'teki hasar tespit çalışmalarında 134 binanın acil hasarlı olduğu tespiti yapıldı. Adana'da 61 binamız acil ağır hasarlı ve yıkık durumda.

'KONUTLARIMIZI ORMANA VE SİT ALANLARA YAPMAYACAĞIZ'

İstisnasız tüm bakanlarımızla birlikte evlere, mahallelere gidiyoruz, muhtarlarımızla birlikte vatandaşlarımızın sorunlarını çözme gayreti içerisindeyiz. Konutlarımızı sit alanına, orman alanına yapmayacağız. Vatandaşlarımızın bulunduğu bölgeler neresiyse oraya yapacağız. İnşallah 1 ay içerisinde hazırlayıp vatandaşlarımıza gösteriyor olacağız. Burada yaşayan vatandaşlarımızın büyük kısmı yaylalarda. Bunların 2-3 ay içerisinde köylerine, mahallelerine geleceği öngörüsüyle 3 ay içerisinde hasar görmüş ahırların tamamının inşasını gerçekleştiriyor olacağız. Yaklaşık 344 ahırımız bu yangından hasar görmüş durumda. Bu inşaatların hızlı olması şu anlamda önemli. Biz vatandaşlarımızın mağduriyetini en kısa sürede önleyelim istiyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımız konuyu yakınen takip etmekte.

'MÜCADELEYE DEVAM EDİYORUZ'

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu: Yangın olan bütün bölgelerde teyakkuz halindeyiz. Dünyanın en büyük afetlerinden biri var şu anda. Mevcut yangınların diğer ormanlara yansımaması ve yerleşim yerlerini etkilememesi için mücadeleye devam ediyoruz.
Memurlar.Net
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