Yangında mahsur kalan kişiyi, Hava Kuvvetleri ekibi kurtardı
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Muğla'nın Milas ilçesinde yangında mahsur kalan bir kişinin Hava Kuvvetleri Komutanlığı ekibi tarafından kurtarıldığını duyurdu.
|04 Ağustos 2021 20:48
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Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Milas'ın Fesleğen Yaylası'ndaki yangında mahsur kalan bir vatandaşımız, Hava Kuvvetlerimizin 125'inci Eğitim Filo Komutanlığı'na ait helikopter ve görevli personel tarafından kurtarıldı. Dumandan etkilenen vatandaşımıza ilk müdahale helikopterde yapıldı. Bölgede mahsur kalan başka vatandaşlarımızın olup olmadığını belirlemek üzere havadan keşif faaliyetimiz devam ediyor" denildi.
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