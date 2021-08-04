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Bakan Koca: BioNTech aşılarımız dün gece gelmeye başladı

Sağlık Bakanı Koca: "BioNTech aşılarımız dün gece gelmeye başladı. 13 milyon doza yakın aşımızı pazartesi gününe kadar teslim alacağız. Cuma günü normal hızımıza dönüyoruz."
04 Ağustos 2021 20:53
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Bakan Koca: BioNTech aşılarımız dün gece gelmeye başladı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: "BioNTech aşılarımız dün gece gelmeye başladı. 13 milyon doza yakın aşımızı pazartesi gününe kadar teslim alacağız. Cuma günü normal hızımıza dönüyoruz."

Bilim Kurulu Toplantısı sonrası Bakan Koca'nın yaptığı açıklama şöyle;

Ülkemizin önemli bir bölümünde orman yangınları ile mücadele ediliyor. Orman yangınları ile mücadelede vatandaşlarımız ile görevliler birlik ve beraberlik içinde olanca gücü ile fedakarca çalışmaktadır. Yangından sağlık durumu etkilenen kişiler için sağlık hizmetleri hem hizmet mahallinde hem de hastanelerimizde hızla sağlanmaktadır. Bugün haftalık bilim Kurulu Toplantımızın başında ülkemizin içinde bulunduğu afet durumu ile ilgili tüm Bilim Kurulu Üyelerimiz üzüntülerini ifade ettiler. Ülkemizin mücadele gücü ve vatandaşlarımızla birlik ve beraberlik içinde mücadele tecrübesi son derece yüksektir. Sağlık açısından bakanlığımız ve teşkilatımız hazır kıta afet bölgesindeki gelişmeleri takip etmektedir.

Bir haftadır ülke olarak yangın felaketlerine karşı mücadele veriyoruz. Gönüllü UMKE timlerimiz, Acil Sağlık Profesyonellerimiz her birimizin koşmak istediği yerlerdeler. Her birimizin yapmak isteyeceğini yapıyorlar. Dumandan gözü yaşarıp göremez hale gelen orman kahramanlarıyla, üzüntülerinden ağlayanlar, bugünlerde hepimiz biriz, beraberiz.

Koronavirüs Bilim Kurulu'nun bugünkü toplantısında; kritik sınır kabul ettiğimiz 20.000'in çok üzerinde seyreden günlük vaka sayıları, aşılama süreci, toplum bağışıklığını sağlayacak bir aşılanma oranına kavuşmak için yapılması gereken çalışmalar ele alınmıştır.

Covid-19 vaka sayısı dün yaklaşık 25 bindi. Mevcut durum bayram tatilindeki bulaşmaların artarak devam ettiğini ortaya koymaktadır. Salgın, hayatın inkar edilemez bir gerçekliğidir. Salgın gündemine alışılmış olsa bile salgına karşı verilecek mücadele basite indirgenemez. Riske karşı gerekli tedbirleri almak, içten içe korktuğu halde hastalık yokmuş gibi davranmaktan daha kolaydır. Zor kazandığımız iyi alışkanlıklarımıza geri dönmeliyiz. Unutmayın: Kalabalıklar yine riskli, maske yine gereklidir.

18 yaş ve üstü nüfus için yaptığımız aşılama takvimine sadığız. Bugün 19.00 itibariyle 74 milyon 334 bin 980 doz aşı uygulandı. İlk doz aşısını yaptıranların oranı %66'nın üzerinde. İlk doz oranının, tedarikte yaşanan zorluk aşılır aşılmaz hızla bu düzeylere ulaşması toplumun aşı kararlılığının kanıtıdır. Aşı olmayı erteleyenlerimiz var. Aşı olmamakla bugün risk alsalar da, bilim insanları onlara ikna edici açıklamaları sundukça, düşünceleri değişecektir. Sağlık; kararsızlığa, karşıtlığa elverişli bir konu değildir. İnsanlığın ve bilim dünyasının tamamına yakını ise yanlışta birleşmez.

Biontech'in üretiminde yaşanan aksama sebebiyle ülkemize sevkiyatında 31 Temmuz-3 Ağustos arası, 4 gün azalma oldu. Aşılarımız dün gece gelmeye başladı. 13 Milyon doza yakın aşımızı Pazartesi gününe kadar teslim alacağız. Cuma günü normal hızımıza dönüyoruz. Durumu anlayışla karşılayan halkımız sağ olsun.
Memurlar.Net
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