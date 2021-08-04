1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Manavgat, Marmaris ve Milas yangınlarının uydu görüntüsü

Doğa Derneği, Antalya'nın Manavgat ve Muğla'nın Marmaris ve Milas bölgelerindeki yangınlara ilişkin son günlere ait bazı uydu fotoğrafları paylaştı. Fotoğraflarda Manavgat, Marmaris ve Milas'ta ciddi düzeyde alanın yandığı görülüyor.
04 Ağustos 2021 21:01
+Aa- Yazdır
Manavgat, Marmaris ve Milas yangınlarının uydu görüntüsü

Manavgat'a ait 30 Temmuz 2021 tarihine ait uydu görüntüsünde, kahverengi bölgelerin yanan alanları gösterdiği belirtildi. Fotoğrafta yangının devam ettiği bölgeler de görülüyor.

Marmaris yangınına ait 2 Ağustos tarihli uydu görüntüsünde ise yangının Orhaniye bölgesinde devam ettiği gösteriliyor. Milas yangınına ilişkin 2 Ağustos'a ait Çökertme ve Mazı bölgesi yangınları da fotoğraflarda yer aldı.

Ayrıca 4 Ağustos tarihli iki kızılötesi görüntüde Manavgat ve Gündoğmuş'taki yanmış alanlar yeşilden kahverengi ve kırmızı tonlara bürünmüş olarak görülüyor.
DHA
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Yangında mahsur kalan kişiyi, Hava Kuvvetleri ekibi kurtardı
04 Ağustos 2021 20:48		 Kalp krizi geçiren çarşı ve mahalle bekçisi hayatını kaybetti
04 Ağustos 2021 19:27
DSÖ'den aşıda ek dozların ertelenmesi için çağrı
04 Ağustos 2021 19:09		 Şehit polis memuru Okçu, son yolculuğa uğurlandı
04 Ağustos 2021 19:05
7 ilde sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde seyredecek
04 Ağustos 2021 17:51		 Türkiye, yaraların sarılması için tek yürek oldu
04 Ağustos 2021 17:35
Eşinden şiddet görüp kaçan kadına valinin eşi sahip çıktı
04 Ağustos 2021 17:00		 Spiker, yanan alanları görünce hüngür hüngür ağladı
04 Ağustos 2021 16:53
'Vaka artışındaki sebep Kurban Bayramı ve yaz aylarıdır'
04 Ağustos 2021 16:26		 Ege'de rekora yakın sıcaklıklar bunaltıyor
04 Ağustos 2021 16:11
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
21:20 - Kılıçdaroğlu, Türk Hava Kurumu'nu ziyaret etti21:16 - Alevler Kemerköy Termik Santrale sıçradı21:11 - Türk firmanın İspanya'ya kiraladığı jetten uyuşturucu çıktı21:08 - ABD, 3. doz aşıların ertelenmesi çağrısını reddetti21:03 - Fırsatçıların yeni rotası yangın söndürme ekipmanları oldu21:01 - Manavgat, Marmaris ve Milas yangınlarının uydu görüntüsü
20:53 - Bakan Koca: BioNTech aşılarımız dün gece gelmeye başladı20:49 - CHP'li 11 Başkan'dan THK'ya iş birliği deklarasyonu20:48 - Yangında mahsur kalan kişiyi, Hava Kuvvetleri ekibi kurtardı20:33 - Bakan Çavuşoğlu: Yarın 3 uçak daha gelecek20:25 - Türk firmanın İspanyol'a kiraladığı jetten uyuşturucu çıktı!20:21 - Tedavisi 3 ay süren kalça kırıkları, yerli implant sayesinde 15 günde iyileşiyor
20:18 - Vaka sayısı 27 bin sınırına yaklaştı20:12 - Sikorsky helikopter de yangın söndürme filosuna katıldı19:30 - 2 doz aşı olmayan kahvehane ve kıraathaneye alınmayacak19:27 - Kalp krizi geçiren çarşı ve mahalle bekçisi hayatını kaybetti19:14 - Bakan Koca, Antalya ve Muğla'daki son durumu paylaştı
19:13 - Manavgat'taki yangını 12 yaşındaki çocuk çıkarmış
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Türkiye'nin yangınla mücadelesini nasıl buluyorsunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Terasta Hint keneviri yetiştiren ODTÜ'lü akademisyen tutuklandı
YAŞ kararları açıklandı: 30 general ve amiral emekli edildi
Kamu kurumlarının memurları modern imha yöntemi devam ediyor
Danıştay İDDK, memurlar açısından kritik bir karara imza attı
Acile başvuru 5 kat arttı
Yangınla mücadelede iyi haber... Haftasonu yağışlı hava geliyor
5 kamu kurumu toplamda 187 personel almak için ilana çıktı
Öğretmenlerin il dışı nakil sonuçları açıklandı
Belediye Başkanı 24:00'ten sonra müzik talimatı verdi
Yangında 'kırmızı çarpı' detayı!
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
trende uyumak 3
plastik kapak toplama 3
Gözü yolda kalmak 2
dünyadan uzak 3
bugün şiir okumaya doyduk çok şükür 2
Yem ve saman bağışı 1
avucunun içi gibi bilmek 3
eskişehir akrebi 3
asansör 1
çünkü aranızda hala bomba atmayı bilmeyen hayvanlar var 2
SON İLANLAR
Samsun Alaçam Öğretmenevi geçici işçi alacak
Malatya Pütürge Belediyesi geçici işçi alacak
SGK Proje kapsamında personel alacak
İstanbul Medeniyet Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
İnönü Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Sabancı Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Yozgat Bozok Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Işık Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Erciyes Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
KTO Karatay Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Buse Eğitim Kurumları sınıf öğretmeni alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam