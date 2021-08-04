Manavgat, Marmaris ve Milas yangınlarının uydu görüntüsü
Doğa Derneği, Antalya'nın Manavgat ve Muğla'nın Marmaris ve Milas bölgelerindeki yangınlara ilişkin son günlere ait bazı uydu fotoğrafları paylaştı. Fotoğraflarda Manavgat, Marmaris ve Milas'ta ciddi düzeyde alanın yandığı görülüyor.
|04 Ağustos 2021 21:01
|+Aa- Yazdır
Manavgat'a ait 30 Temmuz 2021 tarihine ait uydu görüntüsünde, kahverengi bölgelerin yanan alanları gösterdiği belirtildi. Fotoğrafta yangının devam ettiği bölgeler de görülüyor.
Marmaris yangınına ait 2 Ağustos tarihli uydu görüntüsünde ise yangının Orhaniye bölgesinde devam ettiği gösteriliyor. Milas yangınına ilişkin 2 Ağustos'a ait Çökertme ve Mazı bölgesi yangınları da fotoğraflarda yer aldı.
Ayrıca 4 Ağustos tarihli iki kızılötesi görüntüde Manavgat ve Gündoğmuş'taki yanmış alanlar yeşilden kahverengi ve kırmızı tonlara bürünmüş olarak görülüyor.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|Yangında mahsur kalan kişiyi, Hava Kuvvetleri ekibi kurtardı
04 Ağustos 2021 20:48
|Kalp krizi geçiren çarşı ve mahalle bekçisi hayatını kaybetti
04 Ağustos 2021 19:27
|DSÖ'den aşıda ek dozların ertelenmesi için çağrı
04 Ağustos 2021 19:09
|Şehit polis memuru Okçu, son yolculuğa uğurlandı
04 Ağustos 2021 19:05
|7 ilde sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde seyredecek
04 Ağustos 2021 17:51
|Türkiye, yaraların sarılması için tek yürek oldu
04 Ağustos 2021 17:35
|Eşinden şiddet görüp kaçan kadına valinin eşi sahip çıktı
04 Ağustos 2021 17:00
|Spiker, yanan alanları görünce hüngür hüngür ağladı
04 Ağustos 2021 16:53
|'Vaka artışındaki sebep Kurban Bayramı ve yaz aylarıdır'
04 Ağustos 2021 16:26
|Ege'de rekora yakın sıcaklıklar bunaltıyor
04 Ağustos 2021 16:11