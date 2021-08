Kılıçdaroğlu, Türk Hava Kurumu'nu ziyaret etti

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, cumhuriyetle yaşıt olan Türk Hava Kurumunun (THK) tarihine yakışır şekilde ayağa kaldırılmasının herkesin ortak görevi olduğunu belirtti.

Kılıçdaroğlu, THK Genel Başkanlığını ziyaret etti. Kılıçdaroğlu'nu bina girişinde THK Kayyum Heyeti Başkanı Cenap Aşçı karşıladı.

Aşçı ile basına kapalı bir görüşme yapan Kılıçdaroğlu, daha sonra THK Üniversitesi Türkkuşu Yerleşkesi'ne geçti. Buradaki görüşmelerinin ardından Kılıçdaroğlu, gazetecilere açıklamada bulundu, soruları yanıtladı.

THK'nin cumhuriyetle yaşıt önemli bir kurum olduğunu söyleyen Kılıçdaroğlu, kurumun bugüne kadar toplumun desteğini ve güvenini aldığını ifade etti.

Kemal Kılıçdaroğlu, son zamanlarda yanlış yönetimler yüzünden "uçakların yangına katılmaması", "uçakların yangını söndürmek için zamanında onarılmaması" gibi pek çok sorun yaşandığını dile getirdi.

Şu anki yönetimin THK'yi toparlamaya çalıştığını vurgulayan Kılıçdaroğlu, yöneticilerden bilgiler aldığını aktardı.

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, "Türk Hava Kurumu gibi bir kurumun, geçmişte orman yangınlarıyla ilgili mücadele eden ve bu mücadeleden başarılı çıkan bir kurumun bugün atıl pozisyonda olması hepimizin yüreğini yaralıyor. Hepimiz böyle bir tablonun ortaya çıkmasından dolayı da son derece rahatsızız." diye konuştu.

Kılıçdaroğlu, dün yaptığı basın toplantısındaki açıklamalarını hatırlatarak, THK'ye sahip çıkılması için iş dünyasına, belediyelere görev düştüğünü, herkesin bu konuda duyarlı olması gerektiğini ifade ettiğini bildirdi.

Kılıçdaroğlu, CHP'li 11 büyükşehir belediye başkanının, "THK'nin yeniden ayağa kalkması için elimizden gelen bütün çabayı göstereceğiz, her türlü fedakarlığı yapmaya hazırız." şeklinde bir açıklama yaptığını, bu açıklamanın THK'ye de gönderildiğini kaydetti.

Bunların yapılması için THK yetkilileriyle büyükşehir belediye başkanlarından oluşan heyetin bir araya gelmeleri gerektiğini belirten Kılıçdaroğlu, finans ihtiyaçlarının karşılanması konusunda da çalışılması gerektiğini anlattı.

THK'nin bir an önce ayağa kalkmasını istediklerini aktaran Kılıçdaroğlu, geçmişte yapılan çok ciddi yolsuzluklar bulunduğunu, CHP olarak yargıdaki davaları izleme kararı aldıklarını bildirdi.

- "Türk Hava Kurumuna güvensinler"

THK'nin Türkiye'de yaşayan herkesin kurumu olduğunun altını çizen Kılıçdaroğlu, şöyle devam etti:

"Biz çocukluğumuzdan beri bu kuruma her türlü desteği verirdik. İlkokula giderken, yardım kampanyaları açılırken her türlü desteği gönüllü verirdik. Yine bütün vatandaşlarımdan istirham ediyorum, Türk Hava Kurumuna güvensinler. Türk Hava Kurumu, cumhuriyetin kurumudur. Bu kurumu ayağa kaldırmak, bu kurumu eski görkemli günlerine ulaştırmak için hepimizin çaba göstermesi gerekiyor."

Kılıçdaroğlu, THK yetkililerine "Genel bütçeden size yapılan katkı, yardım var mı?" sorusunu yönelttiğini, kendisine böyle bir katkının ve yardımın olmadığının söylendiğini aktardı.

THK'ye CHP'li 11 büyükşehir belediyesinin katkı vereceğini ifade eden Kılıçdaroğlu, kuruma genel bütçeden de katkı verilmesi konusunda çaba harcanması gerektiğini dile getirdi.

Kılıçdaroğlu, "İktidar yetkililerine seslenmek isterim, Türk Hava Kurumunun yaptığı görevler dolayısıyla, yani tüzüğünde yazılı olan görevler dolayısıyla ihaleye girmemesi lazım. Bu ihalelerin en az 10-15 yıl içinde yapılması gerekiyor ama Türk Hava Kurumu 1-3 yıllık ihalelere girmemeli. Ayrıca Türk Hava Kurumu bütün bu ihalelerden müstesna tutulmalı." diye konuştu.

- "Her türlü çabayı göstermeye hazırız"

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, açıklamalarını şöyle sürdürdü:

"Türk Hava Kurumunun görevi ne ise tüzüğünde, bu tüzük 1925'lerden itibaren yürürlüktedir, orman yangınlarını söndürmekse verirsiniz bu yetkiyi, yetkiyi aldığı için de Türk Hava Kurumu her türlü hesabı topluma, insanlara verir. Yıllık raporlarını yayınlar, medya olarak siz izlersiniz, siyaset kurumu olarak biz izleriz. İşlerin doğru yapılıp yapılmadığını kontrol ederiz. Bu konuda da eğer bir yasa teklifi getirirse iktidar kanadı, biz buna destek vereceğiz, her türlü desteği vermeye hazırız. 'Hayır, biz bunu vermeyelim, siz verin' diyorlarsa kanun teklifini biz veririz. Bütün amacımız şu, cumhuriyetle yaşıt olan bu kurumun tarihine yakışır şekilde ayağa kaldırılması hepimizin ortak görevidir. Burada 'A partisi', 'B partisi', 'C partisi' olmamalıdır. Bu cumhuriyetin kurumudur. Cumhuriyetin kurumu, cumhuriyetin ormanlarına sahip çıkmak zorundadır. Elimizden gelen her türlü çabayı harcamaya, göstermeye hazırız. Umarım, iktidar sahipleri de aynı çabayı gösterirler. Bunu günlük siyasi polemiklerin dışında tutarak bu kurumu ayağa kaldırmalıyız."

Bir gazetecinin görüşmede uçaklarla ilgili bilgi alıp almadığının sorulması üzerine Kılıçdaroğlu, uçakların bakımının ve yedek parça sorunun giderilmesi gerektiğini bildirdi.

Kemal Kılıçdaroğlu, şunları kaydetti:

"Neresinden bakılırsa en hızlı 3 ayda biz bir uçağı kaldırabiliriz. Çünkü sivil havacılığın kuralları, biz bir kamu kuruluşuyuz, dolayısıyla o kuralların dışında kalamayız, diyorlar. Haklılar. Ama 3 ay mı, 4 ay mı, 5 ay mı olur, burada önemli olan bu kurumu ayağa kaldırmak. Çünkü bu orman yangınları bir yıla özgü bir felaket değil. Hemen hemen her yıl tekrarlanır. Bu yıl, mevsim dolayısıyla, iklim değişiklikleri dolayısıyla yoğunlaştı. Önümüzdeki yıl da önümüze iklim sorunu, kuraklık çıkacak. Dolayısıyla Türk Hava Kurumunun uçaklarının hazır olması lazım. Bugünden başlanırsa, kurumu ayağa kaldırırsak, seneye orman yangını çıktığında, çıktığı anda bunlar gidecekler, orman yangınını bitirecekler. Ağaçlar bizim ağaçlarımız, orada yaşayan canlılar da bizim canlılarımız."

Bir devletin her türlü felakete karşı tedbirli olması gerektiğini dile getiren Kılıçdaroğlu, "Cumhuriyeti kuranlar bunu düşünmüşler, Türk Hava Kurumunu kurmuşlar. Kurmuşlarsa niye biz batırdık, bu hale getirdik? Yeniden ayağa kaldırmamız lazım. Gezdiğimiz yerde pırıl pırıl ustalar, pilotlar var. Bunlar, bu kurumun uzun süredir atıl vaziyette kalmasından son derece rahatsızlar. Ormanlar yanarken bu uçakların uçmamasından ötürü son derece rahatsızlar, yöneticileri de rahatsız. Biz yöneticileri de çalışanları da anlıyoruz. Bir an önce bu kuruma sahip çıkılması gerektiği yönündeki talepleri de anlıyoruz." ifadelerini kullandı.

Destek önerilerine nasıl yanıt alındığının sorulması üzerine Kılıçdaroğlu, bunun memnuniyetle karşılandığını söyledi. Kılıçdaroğlu, desteğin yapılması için uzmanlarla beraber bir masanın etrafında oturulup kararlar alınması gerektiğini bildirdi.

- "Bütün sorunları aşmasını biliriz"

"Protokol yapılacak mı?" sorusuna Kılıçdaroğlu, "Yeri, zamanı geldiğinde bunlar olur." yanıtını verdi.

Kılıçdaroğlu, "Açıkça ifade edeyim, bizim belediye başkanlarımıza toplumun duyduğu güven çok yüksek. Dolayısıyla eğer bize engel olmazlarsa, yani belediye başkanlarımıza engel olmazlarsa biz bu yardım kampanyasını açarız, değil 4 milyon, 14 milyon dolar para da toplarız. Yeter ki toplanan para yerinde, zamanında kullanılsın, israf edilmesin. Bunu biz yaparız. Engel çıkarmasınlar, önümüzü açsınlar, biz otururuz Türk Hava Kurumu yetkilileriyle bütün bu sorunları aşmasını biliriz ve aşarız da. Harcanan her kuruşun hesabını da milletimize veririz." diye konuştu.

Soru üzerine Kılıçdaroğlu, "Bize uçaklarla, sivil havacılıkla ilgili bilgiler verildi. 'Tamiri yapalım, hemen uçaklar uçsun' diye bir kolaycılık içinde değiller. Kurallara uygun hareket etmek istiyorlar. Çünkü Türk Hava Kurumunun bir adı, markası, saygınlığı var. Bu saygınlığın gereğini hukuk içinde yerine getirmek istiyorlar." dedi.

Bir gazetecinin, "Hangarda çalışabilir durumda hiçbir uçak yok mu?" sorusuna Kılıçdaroğlu, "Hayır, şu anda yok." yanıtını verdi.

Yangın bölgelerindeki koordinasyonda CHP'li belediye başkanlarının olmadığına yönelik iddialarının sorulması üzerine Kılıçdaroğlu, yangın bölgelerinde tam bir felaketin yaşandığını, sürecin iyi yönetilmediğini sokaktaki vatandaşın gördüğünü belirtti.

Kılıçdaroğlu, kısır tartışmaların ötesinde sorunun kalıcı olarak çözülmesini istediğini vurguladı.

AK Parti'li belediyelerin çok sayıda araç gönderdiğini söyleyen Kılıçdaroğlu, hiçbir ayrım yapmadan bütün belediyelere teşekkür ettiklerini kaydetti.

THK'nin kuruluşuna yönelik defteri gördüğünü aktaran Kılıçdaroğlu, cumhuriyetin kolay kurulmadığını, 10-30 yıl sonrası düşünülerek kurumların oluşturulduğunu, bu kurumların pek çoğunun perişan edildiğini belirtti. Kılıçdaroğlu, "Ayağa kaldıracağız, başka çaremiz yok." dedi.

Radyo ve Televizyon Üst Kurulunun yayıncı kuruluşlara gönderdiği mesajın sorulması üzerine Kılıçdaroğlu, basının yaptığı haberlere başka bir otoritenin sınırlama getirmesinin doğru olmadığını, bunun kabul edilemeyeceğini vurguladı.

Böyle bir durumun demokrasiye ve Türkiye'nin itibarına gölge düşüreceğini ifade eden Kılıçdaroğlu, "Bir medya mensubu bir haberi baskı nedeniyle yapamıyorsa, bir televizyon 'Şu haberleri vermeyeceksin' diye baskıyla karşılaşıyorsa artık biz ağzımızla kuş tutsak dahi 'Türkiye'de demokrasi vardır'ı anlatamayız. Son derece yanlıştır. Medya özgürce haberini yapar, yanlış bir şey varsa da mahkemeler var, tekzip edersiniz veya ilgili bakan, yetkili çıkar 'Bu haber doğru değil' diye açıklama yapar." değerlendirmesinde bulundu.

Kemal Kılıçdaroğlu, medya mensuplarına sınırlama getirilmesinin doğru olmadığını sözlerine ekledi.

Ziyaretlerde Kılıçdaroğlu'na bazı büyükşehir belediye başkanları da eşlik etti.