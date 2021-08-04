Muğla'daki yangının gizli kahramanları yoğun çaba sarf ediyor
|04 Ağustos 2021 22:16
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Muğla'da 1 haftadır devam yangınların söndürülmesi için çalışmalar aralıksız devam ederken, yangının adeta gizli kahramanları olan sağlık personelleri de vatandaşların sağlığı için yoğun çaba sarf ediyor. İl genelinde yaşanan yangınlardan etkilenen vatandaşlar hastanelere kaldırılırken, sahada bulunan 306 sağlık personeli de vatandaşlara ilk müdahaleyi yapıyor.
Yangınlardan etkilenerek hastanelere kaldırılan vatandaşların sağlık durumları hakkında bilgi veren Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca ise şu ana kadar hastaneye kaldırılan 450 hastanın taburcu edildiğini 10 hastanın tedavisinin devam ettiğini açıkladı.
Konu ile ilgili sosyal medya hesabından paylaşım yapan Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca, açıklamasında "Muğla'da 450 hastamızın tedavilerini tamamlayarak taburcu ettik. Tedavisi devam eden 10 hastamız var. Bölgedeki felakette 1 can kaybımız olmuştu. 61 ambulans, 22 UMKE ekibi, 1 mobil komuta aracı, toplam 306 sağlık profesyoneli ile sahadayız" ifadelerine yer verdi.
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