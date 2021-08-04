Toplu sözleşmelerde 3 hizmet kolunun talepleri ele alındı
|04 Ağustos 2021 22:28
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Pazartesi günü yapılan toplu sözleşme görüşmelerinin ilk toplantısında, takvim oluşturulmuş ve 3 ila 9 Ağustos tarihlerinde, 11 hizmet kolunun taleplerinin komisyonlarda ele alınması kararlaştırılmıştı.
Komisyon toplantılarında, hizmet kolları bazındaki taleplerin hangisinin toplu sözleşme kapsamına girdiği hangisinin girmediğine karar verilmektedir.
Toplu sözleşme kapsamına girdiğine karar verilen taleplerden hangisinin kabul edileceğine ise 13 ve 16 Ağustos tarihlerindeki ana komisyon toplantısında karar verilecek.
Salı günkü komisyon görüşmelerinde Eğitim Bir-Sen, Sağlık-Sen ve Büro Memur-Sen'in talepleri ele alınmıştı.
Çarşamba günkü komisyon görüşmelerinde ise Bem Bir Sen, Ulaştırma Memur-Sen ve Kültür Memur-Sen'in talepleri ele alındı.
Komisyon toplantılarına; Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı, Strateji ve Bütçe Başkanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'ndan yetkiler katılıyor.
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