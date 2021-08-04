1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Toplu sözleşmelerde 3 hizmet kolunun talepleri ele alındı

Toplu sözleşme görüşmelerinde komisyon çalışmaları devam ediyor. Bugün Bem Bir Sen, Ulaştırma Memur-Sen ve Kültür Memur-Sen'in talepleri ele alındı.
04 Ağustos 2021 22:28
+Aa- Yazdır
Toplu sözleşmelerde 3 hizmet kolunun talepleri ele alındı

Pazartesi günü yapılan toplu sözleşme görüşmelerinin ilk toplantısında, takvim oluşturulmuş ve 3 ila 9 Ağustos tarihlerinde, 11 hizmet kolunun taleplerinin komisyonlarda ele alınması kararlaştırılmıştı.

Komisyon toplantılarında, hizmet kolları bazındaki taleplerin hangisinin toplu sözleşme kapsamına girdiği hangisinin girmediğine karar verilmektedir.

Toplu sözleşme kapsamına girdiğine karar verilen taleplerden hangisinin kabul edileceğine ise 13 ve 16 Ağustos tarihlerindeki ana komisyon toplantısında karar verilecek.

Salı günkü komisyon görüşmelerinde Eğitim Bir-Sen, Sağlık-Sen ve Büro Memur-Sen'in talepleri ele alınmıştı.

Çarşamba günkü komisyon görüşmelerinde ise Bem Bir Sen, Ulaştırma Memur-Sen ve Kültür Memur-Sen'in talepleri ele alındı.

Komisyon toplantılarına; Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı, Strateji ve Bütçe Başkanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'ndan yetkiler katılıyor.

Memurlar.Net - Özel

Bu yazının tüm hakları Memurlar.Net'e aittir. 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun 36. maddesi uyarınca alıntılanamaz. Telif hakları saklı tutulmuş bu yazının alıntılanması halinde yasal takip yapılacaktır. ©

Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
5 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Fırsatçıların yeni rotası yangın söndürme ekipmanları oldu
04 Ağustos 2021 21:03		 2 doz aşı olmayan kahvehane ve kıraathaneye alınmayacak
04 Ağustos 2021 19:30
Emekli Memur-Sen toplu sözleşmeden beklentilerini açıkladı
04 Ağustos 2021 13:56		 Gazeteciler Sendikası yangın haberi yapan gazetecilere şiddeti kınadı
04 Ağustos 2021 11:00
Orman yangınlarını fırsata çevirenleri şikayet edin!
04 Ağustos 2021 10:48		 Toplu sözleşmede ilk komisyon toplantısı yapıldı
03 Ağustos 2021 21:51
'Orman çalışanlarının alınterini yok sayıp siyaset devşirenlere fırsat vermeyin'
03 Ağustos 2021 19:08		 Sağlık örgütlerinden koronavirüse karşı aşı çağrısı
03 Ağustos 2021 18:34
Kamu-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci: Yüzde 20'lik enflasyon varken, yüzde 21'lik artışın pazarlığı dahi olmaz
03 Ağustos 2021 16:00		 TİSK, Türk-İş ve Hak-İş, 5 yılda 10 milyon fidanı toprakla buluşturacak
03 Ağustos 2021 12:54
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
23:01 - ABD: Kimseyi, Türkiye dahil belirli bir ülkeye yönlendirmedik23:00 - Soyer, 2 yıl önce 'yangın söndürme uçağı alıyoruz' demişti. Uçaklar ortada yok22:49 - Yangın bölgelerine gelen kolilerden çıkan notlar duygulandırdı22:47 - Turistleri dolandırmaya kalkan taksiciyi polis affetmedi22:40 - MSB: Milas'ta vatandaşlar çıkarma gemileriyle tahliye ediliyor22:36 - Orman yangınlarıyla mücadelede uçaklar önemli rol üstleniyor
22:28 - Toplu sözleşmelerde 3 hizmet kolunun talepleri ele alındı22:16 - Muğla'daki yangının gizli kahramanları yoğun çaba sarf ediyor21:23 - Erdoğan: Şu belayı def ettikten sonra bazı adımlar atacağız21:20 - Kılıçdaroğlu, Türk Hava Kurumu'nu ziyaret etti21:16 - Alevler, Kemerköy Termik Santrale sıçradı21:11 - Türk firmanın İspanya'ya kiraladığı jetten uyuşturucu çıktı
21:08 - ABD, 3. doz aşıların ertelenmesi çağrısını reddetti21:03 - Fırsatçıların yeni rotası yangın söndürme ekipmanları oldu21:01 - Manavgat, Marmaris ve Milas yangınlarının uydu görüntüsü20:53 - Bakan Koca: BioNTech aşılarımız dün gece gelmeye başladı20:49 - CHP'li 11 Başkan'dan THK'ya iş birliği deklarasyonu
20:48 - Yangında mahsur kalan kişiyi, Hava Kuvvetleri ekibi kurtardı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Türkiye'nin yangınla mücadelesini nasıl buluyorsunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Terasta Hint keneviri yetiştiren ODTÜ'lü akademisyen tutuklandı
YAŞ kararları açıklandı: 30 general ve amiral emekli edildi
Kamu kurumlarının memurları modern imha yöntemi devam ediyor
Danıştay İDDK, memurlar açısından kritik bir karara imza attı
Acile başvuru 5 kat arttı
Manavgat'taki yangını 12 yaşındaki çocuk çıkarmış
Konya'da aile katliamı yapmıştı: Katil zanlısı yakalandı
Yangınla mücadelede iyi haber... Haftasonu yağışlı hava geliyor
Öğretmenlerin il dışı nakil sonuçları açıklandı
5 kamu kurumu toplamda 187 personel almak için ilana çıktı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
telefon 2
Göbeklitepe 3
Viskozite 1
kullan at 1
böcek korkusu 1
sıcak denizlere inmek 3
trende uyumak 3
şişe çalmak 1
hayatım allak bullak oldu 1
kolay gözüküp zor olan şeyler 1
SON İLANLAR
Samsun Alaçam Öğretmenevi geçici işçi alacak
Malatya Pütürge Belediyesi geçici işçi alacak
SGK Proje kapsamında personel alacak
İstanbul Medeniyet Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
İnönü Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Sabancı Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Yozgat Bozok Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Işık Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Erciyes Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
KTO Karatay Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Buse Eğitim Kurumları sınıf öğretmeni alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam