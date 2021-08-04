Turistleri dolandırmaya kalkan taksiciyi polis affetmedi
İstanbul'da bir taksici, 3 kilometre taşıdığı turistlerden 200 lira ücret istedi. Turistler durumu polise bildirince de gerekçe olarak "valizleri taşıdım" dedi. Ancak cezadan kaçamadı.
|04 Ağustos 2021 22:47
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İstanbul'da bir taksici, Bomonti'den Beyoğlu'na gitmek isteyen turistleri aracına aldı.
Taksimetreyi de açmadı.
3 kilometreye 200 lira istedi
Bu kısa mesafeyi tamamladığında turistlerden 200 lira ücret istedi. Ancak hesaba katmadığı birşey vardı. Turistlerin onu polise şikayet edeceği...
Yaptığına gerekçe olarak, turistlerin valizlerini taşımasını gösterdi.
[Fotoğraf: DHA]
Taksiciye 110 lira ceza kesildi
Taksiciye, belge ibraz etmemekten, kaldırıma araç park etmekten ve taksimetreyi açmadığı için toplam 1100 lira ceza kesildi.
Taksisi bağlanarak otoparka çekildi.
Turistler ise 200 lira isteyen taksiciye 100 lira verdi.
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