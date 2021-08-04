Türkiye tepki göstermişti! ABD'den açıklama geldi
ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, Afgan mültecileri Türkiye dahil hiçbir ülkeye yönlendirmediklerini belirterek, açıklamalarının neden olduğu endişeden "üzüntü duyduklarını" söyledi.
|04 Ağustos 2021 23:01
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Price, günlük basın toplantısında, ABD'nin Afgan mülteci programını genişletmesi ve 3. ülke açıklamasına, Türkiye'nin tepkisinin sorulması üzerine, şunları kaydetti:
"Koruma arayan bireyleri belirli güvenli bölgelere yönlendirmenin veya teşvik etmenin, ABD hükümetinin politikası olmadığını belirtmek istiyorum. Kimseyi, Türkiye dahil belirli bir ülkeye yönlendirmedik. Afganların Türkiye'ye seyahat etme olasılığına ilişkin açıklamaların neden olduğu endişeden üzüntü duyuyoruz."
Ned Price, Suriye, Irak, Afganistan, İran ve başka ülkelerden gelen 4 milyondan fazla mülteciye ev sahipliği yapan Türkiye'ye müteşekkir olduklarını vurguladı.
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