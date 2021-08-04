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Soyer, 2 yıl önce 'yangın söndürme uçağı alıyoruz' demişti. Uçaklar ortada yok

CHP'li İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in, 2019'da düzenlediği bir konser organizasyonundan elde edilecek gelirle belediyeye yangın söndürme uçağı alınacağını söylediği ortaya çıktı. Konserin üzerinden iki yıl geçmesine rağmen ortada ne yangın söndürme uçaklarına ne de konserden elde edilen paraya dair herhangi bir bilgi yok.
04 Ağustos 2021 23:00
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Soyer, 2 yıl önce 'yangın söndürme uçağı alıyoruz' demişti. Uçaklar ortada yok

Türkiye 5 ilde devam eden 14 farklı orman yangını ile mücadelesini sürdürüyor. CHP'de ise İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in 2019 yılında FOX TV'de katıldığı bir programda orman yangınlarıyla ilgili açıklama yaptığı ve belediye bünyesine yangın söndürme uçağı alınacağını söylediği ortaya çıktı.

İzmir'in kurtuluş günü olan 9 Eylül'de yapılan konserde Oğuzhan Uğur, Gripin, Hayko Cepkin ve Haluk Levent gibi pek çok ünlü isim sahne aldı. Bu isimler para almadan sahneye çıkarken Tunç Soyer, konser öncesinde katıldığı pek çok programda elde edilen gelirlerle 'yangın söndürme uçağı' alınacağını dile getirmişti.

ORTADA NE YANGIN SÖNDÜRME UÇAĞI VAR NE DE PARA
9 Eylül 2019'de FOX TV'deki programda söz alan Soyer, konserlerde yapılacak bağışla yangın söndürme uçağı alınmasının hedeflendiğini söylemişti. Soyer, "Hedefimiz uçak almak. Ama ne kadar bağış toplayacağımızı öngörmek mümkün değil. 9 Eylül'de büyük bir konser olacak. İzmirliler o duyarlılığı gösterirlerse niyetimiz helikopteri, uçağı İzmirlilere getirmek olacak." şeklinde konuşmuştu.

Fakat konserin üzerinden 2 yıl geçmesine rağmen konserde toplanan paralarla ilgili herhangi bir bilgi yok. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin envanterinde ise yangın söndürme uçağı bulunmuyor.

AK Parti Genel Başkanı Yardımcısı Hamza Dağ'dan Tunç Soyer'e: Paralar nerede?

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, TVNet'te katıldığı programda özellikle muhalefetin orman yangınlarıyla ilgili sosyal medyada manipülasyon ve şovenist eylemlerini eleştirerek Soyer'in 2019 yılında alacakları yangın söndürme uçaklarını hatırlattı.
Memurlar.Net
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