İstifa edeceği söylenen Ziya Selçuk, YAŞ karesinde

Koronavirüs döneminde en çok etkilenen alanlardan biri olan eğitim sisteminin başındaki isim Ziya Selçuk'un istifa ettiği iddia edilmişti. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un istifa iddialarına ilişkin resmi açıklama yapılmamıştı. Gazeteci Candaş Tolga Işık, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un istifa ettiğini iddia ederek, "Yeni bakanın kim olacağına dair 2 aday var. Sanırım karar verildiğinde duyurulacak" demişti.

ZİYA SELÇUK İLE ERDOĞAN BİRLİKTE GÖRÜNTÜLENDİ

İstifa ettiği söylenen Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan ile görüntülendi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Yüksek Askeri Şura üyeleri ile birlikte Anıtkabir'i ziyaret eden Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk dikkatleri üzerine çekti.

2 GÜN ÖNCE GENEL MÜDÜRÜ GÖREVDEN ALINMIŞTI

Ziya Selçuk iki önce, atadığı daire başkanını göreve başlatmadığı iddia edilen İnşaat Emlak Genel Müdürü Umut Gür'ü görevden almıştı.