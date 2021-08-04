AES Başkanı: Toplu sözleşmeler canlı yayınlansın
|04 Ağustos 2021 23:55
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Anadolu Eğitim Sendikası Genel Başkanı Mehmet Alper Öğretici devam eden toplu sözleşme görüşmeleriyle ilgili açıklamalarda bulundu. Öğretici "2 Ağustosta başlayan 6. Dönem Toplu Sözleşme görüşmeleri kapsamında dün eğitim, sağlık ve büro hizmet kollarına ilişkin komisyon çalışmaları gerçekleştirildi. Bugün de komisyon çalışmaları devam edecek. Hizmet kollarına ilişkin yapılan görüşmelerde hangi taleplerde gelişme sağlandı, hangilerinde sağlanamadı? Görüşmeler talep ettiğimiz gibi canlı yayınlansın ve kamu görevlileri kendi özlük, mali ve sosyal hakları ile alınacak kararları takip edebilsin." dedi.
Geçmişte hizmet kollarında anlaşılan maddelerin, yüzdelik zamda anlaşılamadığı için askıya alındığını belirten Öğretici "Her hizmet kolunda onlarca madde içeren talepler yüzdelik zamdan ayrı tutulmalı, yıllardır çözüm bekleyen hizmet kollarındaki sorunlar çözüme kavuşturulmalıdır." dedi.
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