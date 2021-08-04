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Yangınla mücadele eden personelin sularını çöpe attılar

Muğla'nın Marmaris ilçesinde devam eden orman yangınlarına müdahale eden personelin sularını çöpe atan şahıslar gözaltına alındı. Suları neden çöpe attıkları sorulan şahıslar, "Buz tutup çatlamışlardı" cevabını verdi. Diğer yandan, söz konusu şahıslar çöpün karşısındaki apartmanda çamaşır asan bir kadın tarafından fark edildi.
04 Ağustos 2021 23:43
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Orman işçileri, itfaiyeciler ve duyarlı vatandaşlar yangınları söndürmek için mücadele ederken, polis ekipleri de yangınları fırsat bilenlerle mücadele ediyor. Marmaris Armutalan'da devam eden yangınları söndürmek için canla başla mücadele eden personelin sularını çöpe attıkları tespit edilen 3 şahıs, gözaltına alındı. Şüpheliler, ifadesinde plastik şişe ve damacanaları buz tutup çatladığı için çöpe attıklarını söyledi.

BALKONDA ÇAMAŞIR ASAN KADIN FARK ETTİ

Armutalan Mahallesi'nde bugün öğlen saatlerinde, 48 J 4599 plakalı bir panelvan minibüsten 3 kişi Armutalan Mahallesi'ndeki çöp konteynerine 30 cc ve 1 litrelik pet şişeler ile 5 litrelik damacanalar halindeki onlarca suyu çöpe attı. O anlar, balkonda çamaşır asan bir kadın tarafından fark edilip, cep telefonu ile görüntülendi. Çöpe atılan suların orman söndürme ekiplerine götürülmesi gereken sular olduğundan şüphelenen kadın, durumu polise bildirip, kullandıkları panelvan minibüsün plakasını verdi.

3 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Polis, telsiz anonsları ile söz konusu minibüsün plakasını tüm birimlere bildirdi. Şüphelilerin içinde bulunduğu minibüs, ilçe merkezine 37 kilometre mesafedeki Turgut Mahallesi'nde TOMA'ların söndürme çalışmalarında güvenlik önlemi alan polis ekipleri tarafından fark edilip, durduruldu. İçindeki 3 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler polise verdikleri ilk ifadelerinde, suların buz tutması sonucu plastik şişe ve damacanaların patlaması nedeniyle çöpe attıklarını söyledikleri öğrenildi.

YANGIN BÖLGESİNE GÖTÜRMEKLE GÖREVLİLER

İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürülen 3 şüphelinin işlemleri sürerken, sabıkaları ve herhangi bir siyasi partiye üyelikleri olmadığı kurulan destek merkezinden getirilen yiyecek ve içecekleri yangın bölgesinde söndürme çalışmalarına götürmekle görevli ekipte yer aldıkları bildirildi.
DHA
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