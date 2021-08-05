1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Prof. Öztürk: Yanan santralden çıkan gazlar ölümcül olacaktır

Prof. Dr. Mustafa Öztürk, Milas'taki Kemerköy Termik Santrali'ne sıçrayan yangınla ilgili "Gelişi güzel kömürün yanması sonucu oluşan gazlar ölümcüldür. Yöre halkı uyarılmalı" dedi.
05 Ağustos 2021 00:01
+Aa- Yazdır
Prof. Öztürk: Yanan santralden çıkan gazlar ölümcül olacaktır

Muğla'nın Milas ilçesinde günlerdir söndürülemeyen orman yangını, Kemerköy Termik Santrali'ne sıçradı. Santral personeli tahliye edildi, yanıcı ve patlayıcı maddeler dışarı çıkarıldı.

Eski Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Müsteşarı Prof. Dr. Mustafa Öztürk, termik santrale sıçrayan yangınla ilgili önemli uyarılarda bulundu.

Termik santralinin yanması durumunda zehirli gazların atmosfere salınacağını ve bunun da insan sağlığı için büyük zararları olacağını söyleyen Prof. Dr. Mustafa Öztürk, "Yöre halkımız hava kirliliği konusunda uyarılmalı. Pencereleri kapalı tutalım ve evden çıkmayalım" dedi.

'EVDEN ÇIKMAYALIM'

Prof. Dr. Mustafa Öztürk sosyal medya hesabındaki paylaşımlarında şu uyarılarda bulundu:

"Termik santral yanarsa, tesiste bulunan kömürün gelişi güzel yanması sonucu ciddi oranda SO2, CO, PM2.5, PM10 gibi sağlık için tehlikeli kirleticiler salımlanır. Termik santralden rüzgar rüzgarın etkisi sürüklenecek gazlar zehirli. Pencereleri kapalı tutalım ve evden çıkmayalım.

Termik santralde bulunan kömür stoğu miktarı çok önemli. Kömür miktarı arttıkça hava kirliliği riski çok çok riskli olur. Bu bölgede hakim rüzgar yönünde PM10, SO2, CO, NO2 kirleticiler anlık olarak ölçülmeli. Lütfen pencereleri kapalı tutalım, dışarı kesinlikle çıkmayalım.

'SAĞLIK İÇİN ÇOK TEHLİKELİ'

Termik santralde 40 bin ton kömür stoğu olduğu iddia edilmekte. Bu doğru ise bölgede insan sağlığı için çok çok riskli hava kirliliği oluşur. Kömürün gelişi güzel yanması sonucu oluşacak kirleticiler, PM10, SO2, CO, NO2 kirleticileridir. Bu kirleticiler sağlık için çok tehlikeli.

Termik santral stoğunda kömürün gelişi güzel yanması sonucu hakim rüzgar yönünde sağlık için çok çok tehlikeli kirleticiler oluşur. Yöre halkımız hava kirliliği konusunda uyarılmalı.

'MUTLAKA AKTİF KARBONLU MASKE TAKSINLAR'

Bölgede program yapan gazeteciler, hakim rüzgar yönünden uzak dursunlar ve mutlaka aktif karbonlu maske taksınlar. Kömürün gelişi güzel yanması sonucu oluşan gazlar sağlık için çok çok tehlikeli.

Santral söndürme işlemi çok çok uzmanlık isteyen bir iştir. Aktif karbonlu maske maske kullanılması özellikle önemli. Gelişi güzel (kontrolsüz) kömürün yanması sonucu oluşan gazlar ölümcüldür.

Termik santralden salımlanan kirleticilerin hakim olduğu bölgelerde evlere aktif karbonlu maske dağıtılmalı, vatandaşın dışarı çıkması kesinlikle yasaklanmalı. Pencereler kesinlikle sıkı sıkı kapalı olmalı."

Yeniköy Kemerköy Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş. tarafından işletilen santralin 652,60 MWe kurulu gücü ile 759.621 kişinin ihtiyaç duyduğu (konut, sanayi, metro ulaşımı, resmi daire, çevre aydınlatması gibi) tüm elektrik enerjisi ihtiyacını karşılayabildiği öğrenildi.

Memurlar.Net
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Bartın'da, muhtarın hafif ticari araçla çarptığı eski muhtar öldü
05 Ağustos 2021 00:40		 Köylerini terk etmiyorlar: Ahmetler düşerse Toroslar düşer
04 Ağustos 2021 23:57
Yangın bölgelerine gelen kolilerden çıkan notlar duygulandırdı
04 Ağustos 2021 22:49		 Manavgat, Marmaris ve Milas yangınlarının uydu görüntüsü
04 Ağustos 2021 21:01
Yangında mahsur kalan kişiyi, Hava Kuvvetleri ekibi kurtardı
04 Ağustos 2021 20:48		 Kalp krizi geçiren çarşı ve mahalle bekçisi hayatını kaybetti
04 Ağustos 2021 19:27
DSÖ'den aşıda ek dozların ertelenmesi için çağrı
04 Ağustos 2021 19:09		 Şehit polis memuru Okçu, son yolculuğa uğurlandı
04 Ağustos 2021 19:05
7 ilde sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde seyredecek
04 Ağustos 2021 17:51		 Türkiye, yaraların sarılması için tek yürek oldu
04 Ağustos 2021 17:35
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
00:40 - Bartın'da, muhtarın hafif ticari araçla çarptığı eski muhtar öldü00:03 - 5 Ağustos 2021'den önemli gündem başlıkları00:02 - 237 kişilik personel alımının sonuçları unutuldu mu?00:01 - Prof. Öztürk: Yanan santralden çıkan gazlar ölümcül olacaktır23:57 - Köylerini terk etmiyorlar: Ahmetler düşerse Toroslar düşer23:55 - AES Başkanı: Toplu sözleşmeler canlı yayınlansın
23:45 - İl dışı nakli çıkan öğretmenlerin ilişik kesme işlemleri23:43 - Yangınla mücadele eden personelin sularını çöpe attılar23:31 - Isparta'da helikopterler hava karardığında da görev yapacak23:08 - İstifa edeceği söylenen Ziya Selçuk, YAŞ karesinde23:01 - Türkiye tepki göstermişti! ABD'den açıklama geldi23:00 - Soyer, 2 yıl önce 'yangın söndürme uçağı alıyoruz' demişti. Uçaklar ortada yok
22:49 - Yangın bölgelerine gelen kolilerden çıkan notlar duygulandırdı22:47 - Turistleri dolandırmaya kalkan taksiciyi polis affetmedi22:40 - MSB: Milas'ta vatandaşlar çıkarma gemileriyle tahliye ediliyor22:36 - Orman yangınlarıyla mücadelede uçaklar önemli rol üstleniyor22:28 - Toplu sözleşmelerde 3 hizmet kolunun talepleri ele alındı
22:16 - Muğla'daki yangının gizli kahramanları yoğun çaba sarf ediyor
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Prof. Öztürk: Yanan santralden çıkan gazlar ölümcül olacaktır
237 kişilik personel alımının sonuçları unutuldu mu?
5 Ağustos 2021'den önemli gündem başlıkları
Bartın'da, muhtarın hafif ticari araçla çarptığı eski muhtar öldü
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
şişe çalmak 1
disiplini kaybetmek 2
evden işe işten eve 3
emre kınay 1
dünyadan uzak 3
yurdu tanıyacağız 1
elektrik kesintisi 3
kimya bilgisi 2
okullar açılacak mı 2
bilet almadan büyük ikramiye beklemek 3
SON İLANLAR
Lokman Hekim Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Kayseri Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı
İstanbul Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Atatürk Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Aydın Arya Turistik Geçici 4 İşçi Alacak
Muğla Büyükşehir Belediyesi 17 İşçi Alacak
Dokuz Eylül Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Dokuz Eylül Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Necmettin Erbakan Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Buse Eğitim Kurumları sınıf öğretmeni alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam