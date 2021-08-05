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5 Ağustos 2021'den önemli gündem başlıkları

5 Ağustos 2021'den önemli gündem başlıkları
05 Ağustos 2021 00:03
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5 Ağustos 2021'den önemli gündem başlıkları

1- TBMM Başkanı Mustafa Şentop, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin yemin törenine katılmak üzere Tahran'a gidecek. Reisi ve İran İslami Danışma Meclisi Başkanı Muhammed Bager Galibaf ile birer görüşme de yapacak olan Şentop, daha sonra Türkiye'ye dönecek.

(İstanbul/08.00 - Tahran)

EKONOMİ FİNANS

1- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, haftalık para ve banka istatistiklerini açıklayacak.

(Ankara/14.30)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Tunus'ta yaşanan darbe girişiminin ardından gelişmeler takip edilecek.

(Tunus)

GÜNCEL

1- Antalya ve Muğla'daki orman yangınlarına ilişkin gelişmeler izleniyor.

2- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

SPOR

1- Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Japonya'nın başkenti Tokyo'da düzenlenen 2020 Yaz Olimpiyat Oyunları'nda milli sporcuların mücadelelerini izleyecek.

(Tokyo/04.00-14.50)

2- 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'na Japonya'da devam edilecek. Milli sporculardan, atletizmde erkekler 3 adım atlama finalinde Necati Er, erkekler bayrak yarışı elemelerinde 4x100 Metre Bayrak Takımı, erkekler 20 kilometre yürüyüş finalinde Salih Korkmaz, Şahin Şenoduncu, Abdülselam İmuk, güreşte serbest stil 125 kiloda Taha Akgül, karatede kadınlar katada Dilara Bozan, kadınlar kumite 55 kiloda Serap Özçelik Arapoğlu, erkekler kumite 67 kiloda Eray Şamdan ve modern pentatlonda eskrim sıralama turunda İlke Özyüksel mücadele verecek.

(Tokyo/04.00-15.00)

3- UEFA Avrupa Ligi 3. Eleme Turu ilk maçında Galatasaray, Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda İskoçya'nın St. Johnstone takımıyla karşılaşacak.

(İstanbul/21.00)

4- UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. Eleme Turu'nda ilk maçlar tamamlanacak. Kupada Türkiye'yi temsil eden takımlardan Demir Grup Sivasspor deplasmanda Gürcistan'ın Dinamo Batum takımıyla karşı karşıya gelecek; Trabzonspor, Norveç ekibi Molde'yi konuk edecek.

(Batum/20.00/Trabzon/20.30)

5- 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda bronz madalya kazanan güreşte Rıza Kayaalp ve artistik cimnastikte Ferhat Arıcan'ın da aralarında bulunduğu sporcu, antrenör ve federasyon yöneticilerinden oluşan bir grup kafile yurda dönecek.

(İstanbul/05.20)

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Anadolu Ajansı
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