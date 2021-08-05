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Bartın'da, muhtarın hafif ticari araçla çarptığı eski muhtar öldü

Bartın'ın Amasra ilçesinde, Çakrazşeyhler köyü muhtarının yol kenarında yürüdüğü sırada araçla çarptığı eski köy muhtarı hayatını kaybetti.
05 Ağustos 2021 00:40
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Bartın'da, muhtarın hafif ticari araçla çarptığı eski muhtar öldü

Bartın'ın Amasra ilçesinde, Çakrazşeyhler köyü muhtarının yol kenarında yürüdüğü sırada araçla çarptığı eski köy muhtarı hayatını kaybetti.

Bartın-Kurucaşile yolu Bozköy tepesi Çakrazşeyhler Köyü Muhtarı Mustafa Yanardağ (56) yönetimindeki 74 DA 730 plakalı hafif ticari araç, yol kenarında yürüyen Karakaçak köyünün eski muhtarı Cevdet Aksu'ya (70) çarptı.

Çarpmanın etkisiyle Aksu, yaklaşık 100 metre sürüklenirken araç yol kenarında bulunan köy ürünlerinin satıldığı yere girdi.

112 Acil Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan Aksu, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamazken yaralanan sürücü Yanardağ ise tedavi altına alındı.

Anadolu Ajansı
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