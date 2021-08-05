Çevre ve Şehircilik Bakanlığına 10 Kadro İhdas Edildi
Çevre ve Şehircilik Bakanlığına 10 Kadro İhdas Edilmesine İlişkin Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi 5 ağustos tarihli resmi gazetede yayımlandı.
|05 Ağustos 2021 01:37
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ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞINA KADRO İHDAS EDİLMESİNE İLİŞKİN CUMHURBAŞKANLIĞI KARARNAMESİ
Kararname Numarası: 81
MADDE 1- Ekli listede yer alan kadrolar ihdas edilerek 2 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin eki (I) sayılı Cetvelin Çevre ve Şehircilik Bakanlığı bölümüne eklenmiştir.
MADDE 2- Bu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3- Bu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütür.
4 Ağustos 2021
Recep Tayyip ERDOĞAN
CUMHURBAŞKANI
LİSTE
KURUMU : ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI TEŞKİLATI : YURTDIŞI
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