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Çevre ve Şehircilik Bakanlığına 10 Kadro İhdas Edildi

Çevre ve Şehircilik Bakanlığına 10 Kadro İhdas Edilmesine İlişkin Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi 5 ağustos tarihli resmi gazetede yayımlandı.
05 Ağustos 2021 01:37
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığına 10 Kadro İhdas Edildi

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞINA KADRO İHDAS EDİLMESİNE İLİŞKİN CUMHURBAŞKANLIĞI KARARNAMESİ

Kararname Numarası: 81

MADDE 1- Ekli listede yer alan kadrolar ihdas edilerek 2 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin eki (I) sayılı Cetvelin Çevre ve Şehircilik Bakanlığı bölümüne eklenmiştir.

MADDE 2- Bu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3- Bu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütür.

4 Ağustos 2021

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI

LİSTE

KURUMU : ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI TEŞKİLATI : YURTDIŞI
Memurlar.Net
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