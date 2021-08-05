5 Ağustos 2021 tarihli atama kararnamsi yayımlandı
|05 Ağustos 2021 01:44
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3 sayılı Üst Kademe Kamu Yöneticileri ile Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Atama Usüllerine Dair Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 9'uncu maddesinin birinci fıkrası gereğince, l'inci Ordu Komutanı Orgeneral Musa AVSEVER (Mu.1978-10) Kara Kuvvetleri Komutanı olarak atanmıştır.
3 sayılı Üst Kademe Kamu Yöneticileri ile Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Atama Usüllerine Dair Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 9'uncu maddesinin ikinci fıkrası gereğince, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan ÖZBAL'ın (Dz. 1980-4916) görev süresi, 30 Ağustos 2021 tarihinden geçerli olmak üzere bir yıl uzatılmıştır.
3 sayılı Üst Kademe Kamu Yöneticileri ile Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Atama Usüllerine Dair Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 9'uncu maddesinin ikinci fıkrası gereğince, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Haşan KÜÇÜKAKYÜZ'ün (Hv.Plt.l978-H-135) görev süresi, 30 Ağustos 2021 tarihinden geçerli olmak üzere bir yıl uzatılmıştır.
926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu'nun 30'uncu maddesi gereğince, Orgeneral Atilla GÜLAN'm (Hv.Plt.l980-H-132) rütbe bekleme süresi, 30 Ağustos 2021 tarihinden geçerli olmak üzere bir yıl uzatılmıştır.
926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu'nun 38, 47, 49 ve 54'üncü maddeleri ve 3 sayılı Üst Kademe Kamu Yöneticileri ile Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Atama Usüllerine Dair Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 9'uncu maddesinin birinci fıkrası gereğince; karara ekli listede kimlikleri yazılı Kara Kuvvetleri Komutanlığı, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ve Hava Kuvvetleri Komutanlığına mensup 14 general, 3 amiral ve 56 albayın; 30 Ağustos 2021 tarihinden geçerli olarak bir üst rütbeye terfi ettirilmeleri uygun görülmüştür.
4 Ağustos 2021
Recep Tayyip ERDOĞAN
CUMHURBAŞKANI
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