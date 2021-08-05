1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

5 Ağustos 2021 tarihli atama kararnamsi yayımlandı

..
05 Ağustos 2021 01:44
+Aa- Yazdır
5 Ağustos 2021 tarihli atama kararnamsi yayımlandı

3 sayılı Üst Kademe Kamu Yöneticileri ile Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Atama Usüllerine Dair Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 9'uncu maddesinin birinci fıkrası gereğince, l'inci Ordu Komutanı Orgeneral Musa AVSEVER (Mu.1978-10) Kara Kuvvetleri Komutanı olarak atanmıştır.

3 sayılı Üst Kademe Kamu Yöneticileri ile Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Atama Usüllerine Dair Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 9'uncu maddesinin ikinci fıkrası gereğince, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan ÖZBAL'ın (Dz. 1980-4916) görev süresi, 30 Ağustos 2021 tarihinden geçerli olmak üzere bir yıl uzatılmıştır.

3 sayılı Üst Kademe Kamu Yöneticileri ile Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Atama Usüllerine Dair Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 9'uncu maddesinin ikinci fıkrası gereğince, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Haşan KÜÇÜKAKYÜZ'ün (Hv.Plt.l978-H-135) görev süresi, 30 Ağustos 2021 tarihinden geçerli olmak üzere bir yıl uzatılmıştır.

926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu'nun 30'uncu maddesi gereğince, Orgeneral Atilla GÜLAN'm (Hv.Plt.l980-H-132) rütbe bekleme süresi, 30 Ağustos 2021 tarihinden geçerli olmak üzere bir yıl uzatılmıştır.

926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu'nun 38, 47, 49 ve 54'üncü maddeleri ve 3 sayılı Üst Kademe Kamu Yöneticileri ile Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Atama Usüllerine Dair Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 9'uncu maddesinin birinci fıkrası gereğince; karara ekli listede kimlikleri yazılı Kara Kuvvetleri Komutanlığı, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ve Hava Kuvvetleri Komutanlığına mensup 14 general, 3 amiral ve 56 albayın; 30 Ağustos 2021 tarihinden geçerli olarak bir üst rütbeye terfi ettirilmeleri uygun görülmüştür.

4 Ağustos 2021

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI
Memurlar.Net
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Çevre ve Şehircilik Bakanlığına 10 Kadro İhdas Edildi
05 Ağustos 2021 01:37		 5 Ağustos 2021'den önemli gündem başlıkları
05 Ağustos 2021 00:03
İstifa edeceği söylenen Ziya Selçuk, YAŞ karesinde
04 Ağustos 2021 23:08		 Türkiye tepki göstermişti! ABD'den açıklama geldi
04 Ağustos 2021 23:01
Soyer, 2 yıl önce 'yangın söndürme uçağı alıyoruz' demişti. Uçaklar ortada yok
04 Ağustos 2021 23:00		 Erdoğan: Şu belayı def ettikten sonra bazı adımlar atacağız
04 Ağustos 2021 21:23
Kılıçdaroğlu, Türk Hava Kurumu'nu ziyaret etti
04 Ağustos 2021 21:20		 Bakan Koca: BioNTech aşılarımız dün gece gelmeye başladı
04 Ağustos 2021 20:53
CHP'li 11 Başkan'dan THK'ya iş birliği deklarasyonu
04 Ağustos 2021 20:49		 Bakan Çavuşoğlu: Yarın 3 uçak daha gelecek
04 Ağustos 2021 20:33
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
01:44 - 5 Ağustos 2021 tarihli atama kararnamsi yayımlandı01:37 - Çevre ve Şehircilik Bakanlığına 10 Kadro İhdas Edildi00:40 - Bartın'da, muhtarın hafif ticari araçla çarptığı eski muhtar öldü00:03 - 5 Ağustos 2021'den önemli gündem başlıkları00:02 - 237 kişilik personel alımının sonuçları unutuldu mu?00:01 - Prof. Öztürk: Yanan santralden çıkan gazlar ölümcül olacaktır
23:57 - Köylerini terk etmiyorlar: Ahmetler düşerse Toroslar düşer23:55 - AES Başkanı: Toplu sözleşmeler canlı yayınlansın23:45 - İl dışı nakli çıkan öğretmenlerin ilişik kesme işlemleri23:43 - Yangınla mücadele eden personelin sularını çöpe attılar23:31 - Isparta'da helikopterler hava karardığında da görev yapacak23:08 - İstifa edeceği söylenen Ziya Selçuk, YAŞ karesinde
23:01 - Türkiye tepki göstermişti! ABD'den açıklama geldi23:00 - Soyer, 2 yıl önce 'yangın söndürme uçağı alıyoruz' demişti. Uçaklar ortada yok22:49 - Yangın bölgelerine gelen kolilerden çıkan notlar duygulandırdı22:47 - Turistleri dolandırmaya kalkan taksiciyi polis affetmedi22:40 - MSB: Milas'ta vatandaşlar çıkarma gemileriyle tahliye ediliyor
22:36 - Orman yangınlarıyla mücadelede uçaklar önemli rol üstleniyor
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Prof. Öztürk: Yanan santralden çıkan gazlar ölümcül olacaktır
237 kişilik personel alımının sonuçları unutuldu mu?
5 Ağustos 2021 tarihli atama kararnamsi yayımlandı
5 Ağustos 2021'den önemli gündem başlıkları
Bartın'da, muhtarın hafif ticari araçla çarptığı eski muhtar öldü
Çevre ve Şehircilik Bakanlığına 10 Kadro İhdas Edildi
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
kova kova indirdiler yazıya 2
yurdu tanıyacağız 1
irtibat 3
Göbeklitepe 3
ayaklarına kara su inmek 1
Yem ve saman bağışı 1
şişe çalmak 1
merlin 1
hayatım allak bullak oldu 1
kafa dağıtmak 3
SON İLANLAR
Manisa Besot 3 İşçi Alacak
Tunceli Mazgirt Belediyesi 1 İşçi Alacak
Malatya İzollular İnşaat Geçici 1 İşçi Alacak
Kırıkkale Bahşılı Belediyesi 1 İşçi Alacak
İzmir Beydağ Belediyesi 1 İşçi Alacak
İstanbul Safaş İnşaat Geçici 2 İşçi Alacak
İstanbul Personel Yönetim Aş. 8 İşçi Alacak
İstanbul İston 1 İşçi Alacak
İstanbul İsttelkom 2 İşçi Alacak
Denizli Büyükşehir Belediyesi 3 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Buse Eğitim Kurumları sınıf öğretmeni alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam