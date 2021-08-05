Bazı bölgelerde sıcaklık mevsim normallerinin üzerinde seyredecek - Haritalı
|05 Ağustos 2021 06:30
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METEOROLOJİK GÖRÜNÜM
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin doğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi, Ordu çevreleri ile Ağrı'nın güney, Van'ın doğu ve Hakkari'nin kuzey kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu'nun batısı ve Batı Karadeniz'de mevsim normallerinin 4-8 derece üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.
RÜZGAR: Genellikle kuzey ve kuzeydoğu, Doğu Akdeniz kıyıları ile Akdeniz kıyıları ve Güneydoğu Anadolu'da batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra ve orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.
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