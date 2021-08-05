Arama kurtarma ekipleri sekiz gündür uykusuzlar

Çoğu gönüllülerden oluşan arama kurtarma ekipleri insanları ve hayvanları koruyabilmek, canları pahasına ateşe atılıyor.

Orman yangınlarına karşı seferberlikte can kayıplarının artmamasında en büyük pay arama kurtarma ekiplerinin oldu. AFAD koordinasyonunda AFAD gönüllüleri ile UMKE, İHH ve ANDA başta olmak üzere çeşitli sivil toplum kuruluşların oluşturduğu arama kurtarma ekipleri, Antalya'da Manavgat yangınlarının başladığı 28 Temmuz'dan bu yana adeta gecesini gündüzüne kattı. Yangının etkili olduğu noktalara en yakın güvenli alanda bir koordinasyon merkezi oluşturan arama kurtarma ekipleri, yerleşim yerlerinin tahliyesinde büyük görev üstlendi.



Muğla'nın Marmaris ilçesindeki orman yangınlarıyla mücadeleye günlerdir destek veren komedyen Şahan Gökbakar, sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu. Bölgede gönüllü kisvesi altında provokatörlerin bulunduğunu söyleyen Gökbakar, 'Demin bir tanesini gırtlaklıyordum burada' ifadesini kullandı.



EKİPLER CANLARI HİÇE SAYDI

Ekipler, hızla yayılan yangından insanları ve hayvanları kurtarabilmek için adeta canlarını hiçe sayarak alevlerin arasına girdi. Kimisi bu süreçte yaralandı. Ancak tedavileri tamamlanır tamamlanmaz görevine başına döndü. Arama kurtarma ekiplerinin bu cansiparane mücadelesi sayesinde onlarca insan ölümden döndü. Yangına müdahaleler hala sürerken, günlerdir çok az uykuyla ayakta duran ekipler, oluşturulan koordinasyon merkezinde tetikte bekliyor. Ekipler zaman zaman köylerde devriye gezerken, Toroslar Kamp ve Offroad Kulübü (TOROFF) de bölgeye gönderdiği yaklaşık 20 tam donanımlı arazi aracıyla arama kurtarma ekiplerine destek veriyor.



Muğla Milas'ta devam eden orman yangını termik santrale sıçradı. Patlamaların da yaşandığı bölgede elektrikler kesildi. Bölgenin boşaltılması için jandarma ve zabıta ekipleri, koordineli bir şekilde vatandaşların tahliyesini sürdürüyor.



ACİZ DEĞİLİZ

ANDA Arama Kurtarma ekibi lideri Murat Yaşa ise "Şu an toplumda, gerekli hassasiyet gösterilmiyor gibi devletin ya da milletin eksik kaldığı şeklinde bir algı var. Kesinlikle öyle bir durum yok. AFAD, AFAD'dan eğitim alan gönüllü STK'lar sahada. Jandarma Arama Kurtarma (JAK) da sahada. Devletimiz ve milletimizle birlikte bu afeti atlatabilecek güçteyiz. İnsanlara yanlış algılar vererek birlik beraberliğimize, devletimize olan güvenimize dair problem çıkarmaya çalışanlar var. Belki bilmediğinden, belki de bilinçli olarak. Bu tür durumlar zarar vermekten, moral bozmaktan başka hiçbir işe yaramıyor. Bizim milletimiz devletine, sahadaki personeline güvensin. Biz devlet olarak da millet olarak da aciz değiliz" ifadelerini kullandı.

Adana'nın Çukurova ilçesinde çıkan orman yangınını söndürmeye çalışan itfaiye eri vatandaşların su ikramına aldırış etmeden canla başla mücadeleye devam etti.



TALİMATLARA UYUN

Acar Arama Kurtarma ekibinden Murat Emre Polat, tahliye sırasında zaman zaman insanların evlerini terk etmek istemediğini ve bir dirençle karşılaştıklarına dikkat çekti.

Jandarma helikopterine söndürme kiti

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, jandarma bünyesindeki Sikorsky helikopterlere su sepeti (bambi) takılarak, yangın söndürme filosuna eklendiğini duyurdu. Bakan Soylu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Jandarmanın yeni başarısı, tarihimizde bir ilk. Jandarma teşkilatımız bünyesindeki, Sikorsky helikoptere su sepeti takarak Milas'ta yangın söndürme filosuna katıldı" ifadelerini kullandı.

8 GÜNDÜR UYKUSUZLAR

İtfaiye, AFAD ve orman işçileri bir haftayı geride bırakan yangında en az uyku ile görevlerinin başında. Yangın söndürme ekipleri yaz sıcağına orman yangının eklenmesi ile artan sıcaklıktan etkileniyor. Yoldan araçları ile geçen sürücüler, soğuk sularını çalışan işçilere ikram ediyor. Tahliye edilen köylerde köylüler korunaklı alanlarda olası yangınlara karşı nöbetlerini sürdürüyor. Duman yükselen yere müdahale ediyorlar. Antalya Kızıldağ Demirci mevkiinde devam eden orman yangını nedeniyle bölgenin tahliyesine başlandı. Yangının burayı aşması halinde Isparta'nın Sütçeler ilçesine kadar ilerleyebileceği belirtiliyor. Ekipler bölgede yoğun önlemler alıyor.



Tedavi oldu ekibe katıldı

Yangın sırasında yaralanan isimlerden biri de Kahramankazan Arama Kurtarma ekip lideri Ömer Ünal. Arama kurtarma çalışması sırasında alevlere maruz kaldığını ve sıcak havanın ciğerleri kurutma yaptığı için rahatsızlandığını anlatan Ünal, tedavisi tamamlandıktan sonra hemen ekibinin başına geçti. Ünal, "Biraz rahatsızlandım ama çok şükür herhangi bir kalıcı bir sorun olmadı. Hastanede tedavi olduktan sonra tekrar görevimin başına döndüm. Ekip lideri olduğum için ekibini bırakamam, bir de birkaç yerleşim yeri riskli olduğu için acil çağrı olabilir diye tahmin ettim, o yüzden mecbur gelmek zorunda hissettim kendimi. Zaten buraya gelmemizin amacı da canlara dokunabilmek olduğu için vicdanen yatamıyorsunuz yani" diye konuştu.

Bu fotoğraf çok şey anlatıyor

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde çıkan orman yangınına koşan bölge halkı, saatlerce alevlerle savaştı. Sabah saatlerine kadar süren mücadelede insanüstü gayret sergileyen ve ekiplere destek olan vatandaşlar, sahip çıktıkları vatan toprağına uzanarak dinlendi.