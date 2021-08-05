Arama kurtarma ekipleri sekiz gündür uykusuzlar
|05 Ağustos 2021 06:40
|+Aa- Yazdır
Çoğu gönüllülerden oluşan arama kurtarma ekipleri insanları ve hayvanları koruyabilmek, canları pahasına ateşe atılıyor.
Orman yangınlarına karşı seferberlikte can kayıplarının artmamasında en büyük pay arama kurtarma ekiplerinin oldu. AFAD koordinasyonunda AFAD gönüllüleri ile UMKE, İHH ve ANDA başta olmak üzere çeşitli sivil toplum kuruluşların oluşturduğu arama kurtarma ekipleri, Antalya'da Manavgat yangınlarının başladığı 28 Temmuz'dan bu yana adeta gecesini gündüzüne kattı. Yangının etkili olduğu noktalara en yakın güvenli alanda bir koordinasyon merkezi oluşturan arama kurtarma ekipleri, yerleşim yerlerinin tahliyesinde büyük görev üstlendi.
Muğla'nın Marmaris ilçesindeki orman yangınlarıyla mücadeleye günlerdir destek veren komedyen Şahan Gökbakar, sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu. Bölgede gönüllü kisvesi altında provokatörlerin bulunduğunu söyleyen Gökbakar, 'Demin bir tanesini gırtlaklıyordum burada' ifadesini kullandı.
EKİPLER CANLARI HİÇE SAYDI
Ekipler, hızla yayılan yangından insanları ve hayvanları kurtarabilmek için
adeta canlarını hiçe sayarak alevlerin arasına girdi. Kimisi bu süreçte yaralandı.
Ancak tedavileri tamamlanır tamamlanmaz görevine başına döndü. Arama kurtarma
ekiplerinin bu cansiparane mücadelesi sayesinde onlarca insan ölümden döndü.
Yangına müdahaleler hala sürerken, günlerdir çok az uykuyla ayakta duran ekipler,
oluşturulan koordinasyon merkezinde tetikte bekliyor. Ekipler zaman zaman köylerde
devriye gezerken, Toroslar Kamp ve Offroad Kulübü (TOROFF) de bölgeye gönderdiği
yaklaşık 20 tam donanımlı arazi aracıyla arama kurtarma ekiplerine destek veriyor.
Muğla Milas'ta devam eden orman yangını termik santrale sıçradı. Patlamaların da yaşandığı bölgede elektrikler kesildi. Bölgenin boşaltılması için jandarma ve zabıta ekipleri, koordineli bir şekilde vatandaşların tahliyesini sürdürüyor.
ACİZ DEĞİLİZ
ANDA Arama Kurtarma ekibi lideri Murat Yaşa ise "Şu an toplumda, gerekli hassasiyet gösterilmiyor gibi devletin ya da milletin eksik kaldığı şeklinde bir algı var. Kesinlikle öyle bir durum yok. AFAD, AFAD'dan eğitim alan gönüllü STK'lar sahada. Jandarma Arama Kurtarma (JAK) da sahada. Devletimiz ve milletimizle birlikte bu afeti atlatabilecek güçteyiz. İnsanlara yanlış algılar vererek birlik beraberliğimize, devletimize olan güvenimize dair problem çıkarmaya çalışanlar var. Belki bilmediğinden, belki de bilinçli olarak. Bu tür durumlar zarar vermekten, moral bozmaktan başka hiçbir işe yaramıyor. Bizim milletimiz devletine, sahadaki personeline güvensin. Biz devlet olarak da millet olarak da aciz değiliz" ifadelerini kullandı.
Adana'nın Çukurova ilçesinde çıkan orman yangınını söndürmeye çalışan itfaiye
eri vatandaşların su ikramına aldırış etmeden canla başla mücadeleye devam etti.
TALİMATLARA UYUN
Acar Arama Kurtarma ekibinden Murat Emre Polat, tahliye sırasında zaman zaman insanların evlerini terk etmek istemediğini ve bir dirençle karşılaştıklarına dikkat çekti.
Jandarma helikopterine söndürme kiti
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, jandarma bünyesindeki Sikorsky helikopterlere su sepeti (bambi) takılarak, yangın söndürme filosuna eklendiğini duyurdu. Bakan Soylu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Jandarmanın yeni başarısı, tarihimizde bir ilk. Jandarma teşkilatımız bünyesindeki, Sikorsky helikoptere su sepeti takarak Milas'ta yangın söndürme filosuna katıldı" ifadelerini kullandı.
8 GÜNDÜR UYKUSUZLAR
İtfaiye, AFAD ve orman işçileri bir haftayı geride bırakan yangında en az uyku
ile görevlerinin başında. Yangın söndürme ekipleri yaz sıcağına orman yangının
eklenmesi ile artan sıcaklıktan etkileniyor. Yoldan araçları ile geçen sürücüler,
soğuk sularını çalışan işçilere ikram ediyor. Tahliye edilen köylerde köylüler
korunaklı alanlarda olası yangınlara karşı nöbetlerini sürdürüyor. Duman yükselen
yere müdahale ediyorlar. Antalya Kızıldağ Demirci mevkiinde devam eden orman
yangını nedeniyle bölgenin tahliyesine başlandı. Yangının burayı aşması halinde
Isparta'nın Sütçeler ilçesine kadar ilerleyebileceği belirtiliyor. Ekipler bölgede
yoğun önlemler alıyor.
Tedavi oldu ekibe katıldı
Yangın sırasında yaralanan isimlerden biri de Kahramankazan Arama Kurtarma ekip lideri Ömer Ünal. Arama kurtarma çalışması sırasında alevlere maruz kaldığını ve sıcak havanın ciğerleri kurutma yaptığı için rahatsızlandığını anlatan Ünal, tedavisi tamamlandıktan sonra hemen ekibinin başına geçti. Ünal, "Biraz rahatsızlandım ama çok şükür herhangi bir kalıcı bir sorun olmadı. Hastanede tedavi olduktan sonra tekrar görevimin başına döndüm. Ekip lideri olduğum için ekibini bırakamam, bir de birkaç yerleşim yeri riskli olduğu için acil çağrı olabilir diye tahmin ettim, o yüzden mecbur gelmek zorunda hissettim kendimi. Zaten buraya gelmemizin amacı da canlara dokunabilmek olduğu için vicdanen yatamıyorsunuz yani" diye konuştu.
Bu fotoğraf çok şey anlatıyor
Muğla'nın Seydikemer ilçesinde çıkan orman yangınına koşan bölge halkı, saatlerce alevlerle savaştı. Sabah saatlerine kadar süren mücadelede insanüstü gayret sergileyen ve ekiplere destek olan vatandaşlar, sahip çıktıkları vatan toprağına uzanarak dinlendi.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|10 bin hasta yoğun bakımda: Vaka sayısı 10 gündür 20 binin üzerinde
05 Ağustos 2021 07:05
|Bazı bölgelerde sıcaklık mevsim normallerinin üzerinde seyredecek - Haritalı
05 Ağustos 2021 06:30
|Bartın'da, muhtarın hafif ticari araçla çarptığı eski muhtar öldü
05 Ağustos 2021 00:40
|Prof. Öztürk: Yanan santralden çıkan gazlar ölümcül olacaktır
05 Ağustos 2021 00:01
|Köylerini terk etmiyorlar: Ahmetler düşerse Toroslar düşer
04 Ağustos 2021 23:57
|Yangın bölgelerine gelen kolilerden çıkan notlar duygulandırdı
04 Ağustos 2021 22:49
|Manavgat, Marmaris ve Milas yangınlarının uydu görüntüsü
04 Ağustos 2021 21:01
|Yangında mahsur kalan kişiyi, Hava Kuvvetleri ekibi kurtardı
04 Ağustos 2021 20:48
|Kalp krizi geçiren çarşı ve mahalle bekçisi hayatını kaybetti
04 Ağustos 2021 19:27
|DSÖ'den aşıda ek dozların ertelenmesi için çağrı
04 Ağustos 2021 19:09