10 bin hasta yoğun bakımda: Vaka sayısı 10 gündür 20 binin üzerinde

Kovid-19 vaka sayısı 25 bine dayanırken zatürre görülme sıklığı yüzde 5'e yükseldi. Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektör Yardımıcısı Prof. Dr. Kemalettin Aydın, Delta varyantı ile birlikte yeniden yükselişe geçen Kovid-19 vakalarını Yeni Şafak'a değerlendirdi. 10 gündür vaka sayısının 20 binin üzerinde seyrettiğine dikkati çeken Prof. Aydın, "10 günde bu sayı ortalama 200 bin vaka yapar. Bunun yüzde 5'i yoğun bakım hastası olsa 10 bin olur. Böylelikle yoğun bakım doluluk oranı, solunum cihazına bağlanma oranı da artıyor. Vaka sayısı yüksek olduğu sürece 2'nci haftadan sonra da ölen insan sayısı artıyor" diye konuştu.

YÜZDE 90'I AŞISIZ VE EKSİK AŞILI

Hastanede ve yoğun bakımda yatanların yüzde 90'nın aşısız olduğunu ve aşının yüzde 100'e yakın oranda ölümü engellediğini belirten Prof. Aydın, vakaların artışıyla beraber hastaneye yatanların önemli bir kısmının Delta varyantı olduğunu söyledi. Prof. Aydın, "Hastanede yoğun bakıma yatan ve entübasyon ihtiyacı duyan hastaların yüzde 90-95'i aşı yaptırmayanlardan veya eksik aşı yaptıranlardan oluşuyor. Sağlık Bakanlığı'nın yaptığı çalışmalarda da iki doz aşısını olan insanların yüzde 100'e yakın ağır hastalık ve ölümü engellediğini biliyoruz" dedi.

AŞI OL, GÜZ KAYBOLMASIN

Prof. Aydın, "Güz döneminin yasaklarla kayıp bir dönem olmaması için ağustos ayı boyunca aşı yaptırma imkanı olan ve devletin temin ettiği aşılara ulaşan herkesin aşısını yaptırmasını özellikle tavsiye ediyorum" uyarısını yineledi.

Nur Banu Aras