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Termik santrale sıçrayan yangında son durum: Etkisini yitirdi

Milas'taki yangınlarda alevler Kemerköy Termik Santrale sıçradı. Yapılan söndürme çalışmaları sonrası sabaha karşı yangın etkisini yitirdi.
05 Ağustos 2021 07:30
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TERMİK SANTRALDEKİ YANGIN SABAH SAATLERİNDE ETKİSİNİ KAYBETTİ

Milas'ta yangın 6'ncı gününde etkisini sürdürürken, dün gece Kemerköy Termik Santrali'ne sıçradı. Termik santral çevresinde önlem amaçlı açılan hendeklerden de sıçrayan alevler yaklaşık 10 saat termik santralde etkili oldu. Santraldeki yanıcı ve patlayıcı maddelerin ve çalışanların güvenilk amaçlı tahliye edilmesi ve çevresini boşaltılmasının ardından yangına karşı yoğun bir mücadele başladı. Müdahalelerin başarılı olmasının ardından yangın, sabah saatlerinde etkisini kaybetti. Yangının sönmesinde, sabahın ilk ışıkları ile hem karadan hem de havadan müdahalenin güçlenmesinin de etkili olduğu belirtildi. Ekiplerin, bölgedeki çalışmaları sürüyor.

Milas'ta devam eden orman yangını tüm önlem ve çabalara rağmen termik santrale sıçradı. Saat 21.00 sıralarında termik santralin elektrik iletim tellerinden de kıvılcımlar düşmeye başladı. Bunun ardından terminalin alarmı çalmaya başladı. Bu arada patlamaların da yaşandığı bölgede elektrikler kesildi. Güvenlik gerekçesi ile insanların bölgeden uzaklaştığı Milas'taki santralde durum ciddiyetini koruyor. Alevlere su tankerleri, TOMA'lar ve itfaiye aracı müdahale ediyor. Kemerköy Termik Santrali personeli tahliye edildi, yanıcı ve patlayıcı maddeler dışarı çıkarıldı.Bölgedeki rüzgar, çalışmaları zorlaştırıyor.

10 MAHALLE TAHLİYE EDİLİYOR

Santralin tahliyesinin ardından risk taşıyan bölgedeki yerleşim alanlarında da tahliye işlemleri başlatıldı.

Bir yandan Ören'in tahliyesi sürerken diğer yandan bazı görevliler yolda bekleyip bölgeye araç girişine izin vermiyor. Sadece iş makinaları ve görevlileri taşıyan araçların girişine izin verildiği bölgede panik havası hakim. Bölgede söndürme çalışmaları devam ediyor.

Santrale yakın olan Ören Mahallesi başta olmak üzere bölgedeki 10 mahallenin tahliye işlemleri devam ederken konu ile ilgili Muğla Valiliğinden açıklama geldi.

Ören Karakol Komutanlığı'ndan alınan bilgilere göre Ören, Alatepe, Kultak, Pinar, Çamlıca, Bayır, Fesleğen, Demirciler, Bağdamları, Karacaağaç mahallelerinde tahliye kararı çıkarıldı.

ALTUN: SANTRAL KONTROLLÜ ŞEKİLDE DEVRE DIŞI BIRAKILDI

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Muğla'nın Milas ilçesi Yeniköy Mahallesi'ndeki Kemerköy Termik Santrali'ne ulaşan yangına ilişkin, "Hadisenin bu noktaya gelebileceği öngörüldüğü için Kemerköy Santrali kontrollü devre dışı bırakılmış, personel tahliyesi ivedilikle gerçekleştirilmiştir." açıklamasında bulundu.

Altun, "Tahliyenin ardından itfaiye ekiplerince durum tespiti için santralde incelemeler yapılmış ve santraldeki ana ünitelerde ciddi bir hasar meydana gelmediği anlaşılmıştır. Halen acil müdahale ekiplerince santral sahasında inceleme ve soğutma işlemleri ile gerekli tüm emniyet tedbirleri alınmaya devam etmektedir. Yangın mahallinde herhangi bir can kaybı yaşanmaması için gerekli tüm adımlar atılmıştır" dedi.

AKYAKA'DA AİLELER TERMİK SANTRALİN ÇEVRESİNDEN TAHLİYE EDİLENLERİ BEKLİYOR

Ören Mahallesi'nde yaşayan ve bölgelerinden tahliye edilen bir aile kendi araçları ile Akyaka körfezine gelerek deniz yoluyla gelecek olan yakınlarını beklemeye başladı. Denizde çıkan şiddetli rüzgar ve fırtına deniz taşıtlarının bölgeye ulaşımını zorlaştırdığı bilgisine ulaşıldı.

"SANTRALA SIÇRADI DİYE ÇIKTIK"

Deniz yolunu kullanan yakınları için Akyaka sahiline gelen Ayşenur Aktaş, "Ören'de yaşıyoruz. Ören'den geldik. Tabi ki korktuk. Panik olduk. Tahliye dediler. Çıktık, geldik biz de. Bizim evin yakınında değil de az ilerisinde santral var. Santrale sıçradı diye çıktık. Şu anda arkadaşları bekliyoruz" dedi.

"APAR TOPAR EVDEN ÇIKTIK"

Eşyalarını bile almadan evden çıktıklarını söyleyen Mustafa Yaman "Termik santral yanmak üzere. Biz köyü terk ettik. Nereye gideceğimizi bilmiyoruz. Damadın arabasıyla, kendi imkanımızla geldik. Apar topar evden çıktık. Bir eşya da almadık. Dünürlerim gelecek. Evimiz termik santrale 18 kilometre uzaklıktaydı. Alatepe Köyü'nde oturuyorduk" diye konuştu.

"EŞİMİ BEKLİYORUZ"

Limanda eşini bekleyen Müzeyyen Erdoğan, "Ören'i terk etmemizi söylediler. Oturduğumuz yerden alevler 4-5 gündür görünüyor. Çökertme tarafı, Türk evleri görünüyordu. Oralarda hep dağlar yandı. Her taraf yandı. Tabi ki emeklerimiz var. Niye korkmayalım. Nereye gidiyoruz? Ne yapacağız? Herkes arayıp 'Gelin' diyor ama nereye gideceğiz ki. Eşimi bekliyoruz. Arkadaşları bekliyoruz. Deniz yoluyla gelecekler" şeklinde konuştu.

TELAŞA KARGAŞAYA HEYECANA GEREK YOKTUR

Muğla Valiliği tarafından, vatandaşların güvenliği sebebiyle tahliye işlemlerinin başlatıldığının belirtildiği açıklamada "Değerli hemşerilerim Muğla Valiliği tarafından alınan karar gereği Ören Mahallemiz ve çevre mahallelerde boşaltma kararı alınmıştır. Bu karar hemşerilerimizin güvenliği noktasında derhal uygulanması gereken bir karardır telaşa kargaşaya heyecana gerek yoktur. Soğukkanlılıkla ve en güvenli bir biçimde bu süreci tamamlayarak vatandaşlarımızın güvenli yerlere naklini sağlayacağız. Resmi açıklamalar harici hiçbir açıklamaya sosyal medya paylaşımına veya kulaktan dolma dedikodulara itibar etmeyin vatandaşlarımızın yanındayız" ifadelerine yer verildi.

"İSKELEDE KALAN VATANDAŞLARIMIZ GEMİLERİMİZLE EMNİYETLİ BÖLGEYE TAHLİYE EDİLİYOR"

Milli Savunma Bakanlığı: "Muğla'nın Milas ilçesindeki orman yangınının bölgedeki termik santraline yaklaşması üzerine, iskelede toplanan vatandaşlarımız Deniz Kuvvetleri Komutanlığımıza ait çıkarma gemilerimizle emniyetli bölgelere tahliye ediliyor."

MENTEŞE'DE BAZI EVLER BOŞALTILDI

Menteşe ilçesindeki orman yangınında alevlerin tehdit ettiği Muratlar Mahallesi'ndeki 15 ev tedbir amaçlı tahliye edildi.

Gece boyunca alana yayılan yangının da kontrol altına alınması için havadan ve karadan müdahale sürdürülüyor. Kavaklıdere ilçesi Menteşe Mahallesinde de devam eden orman yangınına da ekiplerin müdahalesi devam ediyor.

SANTRAL YETKİLİLERİ PATLAMA RİSKİ OLMADIĞINI AÇIKLADI

Santral yetkilileri, bölgede üst düzey tedbirler aldı.

Termik santralde patlama riski olmadığını belirten yetkililer, "Bu konudaki endişeler yersiz. Santralle ilgili çevreye zarar verecek bir durum söz konusu değil" dedi.
İhlas Haber Ajansı
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