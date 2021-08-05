1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Şehirler arası otobüse dolmuş formülü

Pandemi sebebiyle yüzde 60 iş kaybına uğrayan otobüs firmaları tek çatı altında toplanıyor. Aynı güzergaha giden otobüslerin 3-5 yolcu ile değil dolmuşlar gibi tam kapasiteyle sefere çıkması sağlanacak.
05 Ağustos 2021 07:59
+Aa- Yazdır
Şehirler arası otobüse dolmuş formülü

Şehirler arası otobüs firmaları tek bir dernek çatısı altında toplanarak başta boş koltuk ve kaçak yolcu taşıma problemini kendi içlerinde çözüme kavuşturacak.

ÇÖZÜME KAVUŞACAK

Şehirler arası otobüs işletme sahipleri ve yöneticileri, ATO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve Ankara Kent Konseyi Başkanı Halil İbrahim Yılmaz'ın başkanlığında toplandı. ATO Seyahat Acentesi, Motorlu Kara Taşıtları Kiralama, Şehirler Arası Yolcu Taşımacılığı Meslek Komitesi Üyesi Mustafa Tekeli yeni alınan kararlar hakkında şunları söyledi: Kuracağımız dernek ile sektörümüzün sıkıntılarını devletimizden yardım beklemeden kendi içimizde çözeceğiz. Sektörün en büyük sıkıntılarının başında boş koltuk israfı geliyor. Örneğin birçok ilde aynı saatte aynı noktaya çok sayıda otobüs firması birbirleri ile irtibatı olmadan sefer yapıyor. Biz burada devreye girip otobüsleri tam kapasiteyle hareket ettirmeye başlayacağız. Bu sayede firmalar üçer beşer yolcu ile sefere çıkmak zorunda kalmayacak. Sağlanan ek geliri de müşteri memnuniyeti için harcayacağız Ayrıca kaçak yolcu taşımacılığı bizim için büyük sıkıntı. İçimizdeki bazı çürük elmalar özellikle doğu ve güneydoğudan kimliği, pasaportu olmayan yolcuları batı bölgelerine fahiş fiyatlarla taşıyor. Haklarında insan kaçakçılığından işlem yapılıyor fakat bunu meslek haline getirenler var. Kuracağımız dernek sayesinde bunları içimizden atacağız" dedi.

PANDEMİ ETKİLEDİ

Salgınla mücadelede getirilen yüzde 50 kapasite sınırlaması yüzünden şehirler arası otobüs firmalarının süreçten etkilendiğine dikkat çeken ATO Başkan Yardımcısı Halil İbrahim Yılmaz ise otobüs işletmelerinin pandemi sebebiyle yüzde 60 iş kaybı yaşadığını dile getirdi.

CEVDET FIRAT AYDOĞMUŞ
Türkiye
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
2 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
'Aşı olmayanlara ekmek verilmeyeceği' iddiası yalanlandı
02 Ağustos 2021 16:37		 Bir kargo şirketi yangın bölgesine yardım kolilerini ücretsiz taşıyacak
02 Ağustos 2021 15:28
KOSGEB, afetten etkilenen bölgeler için acil destek kredisi programı başlattı
02 Ağustos 2021 13:47		 Klimada yoğun talep var, sıra bekliyorlar
01 Ağustos 2021 14:19
Enerjisa, yangından etkilenen müşterilerin fatura ödeme tarihini erteleyecek
31 Temmuz 2021 11:32		 Dış ticaret açığı haziranda azaldı
30 Temmuz 2021 10:33
Avrupalı bizden alıp iki katına satıyor
30 Temmuz 2021 09:12		 Sürat Kargo ihalesinde en yüksek teklif 335,5 milyon lira oldu
29 Temmuz 2021 13:23
Çinli şirketler yatırımını artıracak
29 Temmuz 2021 06:54		 TBB'den sel felaketinden etkilenen banka müşterilerine yönelik tavsiye kararı
28 Temmuz 2021 11:56
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
08:56 - Merkez Bankası'ndan IBAN sistemine yeni düzenleme08:56 - Bakan'ın kız kardeşii Daire Başkanı olarak atandı08:52 - Çip krizi nedeniyle elektronik eşyaların fiyatı ikiye katlandı08:46 - Nusaybin'in 4 kırsal mahallesinde sokağa çıkma yasağı08:34 - 7 kişiyi öldüren zanlıdan kan donduran ifade: İkna edecektim08:30 - Katilinin eski kız arkadaşı, konuştu: Bana da jiletle işkence yaptı
08:15 - 'Hayalet Araç' operasyonu: 15 bankadan 45 milyonluk vurgun08:13 - Sol şeritte zorla indirilen kadına arkadan gelen başka araç çarptı08:10 - Pandemi tercihleri de etkiledi: Tıp ve hemşirelik bölümlerine ilgi arttı08:06 - Dera'daki direnişçiler: Türkiye garantör olsun07:59 - Şehirler arası otobüse dolmuş formülü07:45 - Parti kapatmada terör şartı aranacak
07:30 - Termik santrale sıçrayan yangında son durum: Etkisini yitirdi07:20 - Geri dönüşüm 'ders' olsun: 'Lüzumsuz ise söndür' ile olmaz07:05 - 10 bin hasta yoğun bakımda: Vaka sayısı 10 gündür 20 binin üzerinde06:40 - Arama kurtarma ekipleri sekiz gündür uykusuzlar06:30 - Bazı bölgelerde sıcaklık mevsim normallerinin üzerinde seyredecek - Haritalı
06:15 - ABD'nin Afgan oyunu: Türkiye hiç kimsenin bekleme odası değil
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
5 Ağustos 2021 tarihli atama kararnamesi yayımlandı
Prof. Öztürk: Yanan santralden çıkan gazlar ölümcül olacaktır
237 kişilik personel alımının sonuçları unutuldu mu?
Termik santrale sıçrayan yangında son durum: Etkisini yitirdi
Altun'dan Kemerköy Santrali'ne sıçrayan yangına ilişkin açıklama
Şehirler arası otobüse dolmuş formülü
Katilinin eski kız arkadaşı, konuştu: Bana da jiletle işkence yaptı
10 bin hasta yoğun bakımda: Vaka sayısı 10 gündür 20 binin üzerinde
7 kişiyi öldüren zanlıdan kan donduran ifade: İkna edecektim
Parti kapatmada terör şartı aranacak
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
çünkü aranızda hala bomba atmayı bilmeyen hayvanlar var 2
el lezzeti 2
elektrik kesintisi 3
sohbet edilen kişiyi hatırlamamak 3
özlem 2
kolay gözüküp zor olan şeyler 1
dünyadan uzak 3
şişe çalmak 1
asansör 1
kullan at 2
SON İLANLAR
Bartın Üniversitesi Yüksek Lisans ve Doktora İlanı
Balıkesir Üniversitesi Yüksek Lisans ve Doktora İlanı
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Yüksek Lisans ve Doktora İlanı
İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa sözleşmeli 2 bilişim personeli alacak
Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi 51 Öğrenci Alacak
Erzurum Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Kırıkkale Üniversitesi 47 İşçi Alacak
İstanbul Medipol Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Giresun Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Buse Eğitim Kurumları sınıf öğretmeni alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam