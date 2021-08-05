Şehirler arası otobüse dolmuş formülü
|05 Ağustos 2021 07:59
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Şehirler arası otobüs firmaları tek bir dernek çatısı altında toplanarak başta boş koltuk ve kaçak yolcu taşıma problemini kendi içlerinde çözüme kavuşturacak.
ÇÖZÜME KAVUŞACAK
Şehirler arası otobüs işletme sahipleri ve yöneticileri, ATO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve Ankara Kent Konseyi Başkanı Halil İbrahim Yılmaz'ın başkanlığında toplandı. ATO Seyahat Acentesi, Motorlu Kara Taşıtları Kiralama, Şehirler Arası Yolcu Taşımacılığı Meslek Komitesi Üyesi Mustafa Tekeli yeni alınan kararlar hakkında şunları söyledi: Kuracağımız dernek ile sektörümüzün sıkıntılarını devletimizden yardım beklemeden kendi içimizde çözeceğiz. Sektörün en büyük sıkıntılarının başında boş koltuk israfı geliyor. Örneğin birçok ilde aynı saatte aynı noktaya çok sayıda otobüs firması birbirleri ile irtibatı olmadan sefer yapıyor. Biz burada devreye girip otobüsleri tam kapasiteyle hareket ettirmeye başlayacağız. Bu sayede firmalar üçer beşer yolcu ile sefere çıkmak zorunda kalmayacak. Sağlanan ek geliri de müşteri memnuniyeti için harcayacağız Ayrıca kaçak yolcu taşımacılığı bizim için büyük sıkıntı. İçimizdeki bazı çürük elmalar özellikle doğu ve güneydoğudan kimliği, pasaportu olmayan yolcuları batı bölgelerine fahiş fiyatlarla taşıyor. Haklarında insan kaçakçılığından işlem yapılıyor fakat bunu meslek haline getirenler var. Kuracağımız dernek sayesinde bunları içimizden atacağız" dedi.
PANDEMİ ETKİLEDİ
Salgınla mücadelede getirilen yüzde 50 kapasite sınırlaması yüzünden şehirler arası otobüs firmalarının süreçten etkilendiğine dikkat çeken ATO Başkan Yardımcısı Halil İbrahim Yılmaz ise otobüs işletmelerinin pandemi sebebiyle yüzde 60 iş kaybı yaşadığını dile getirdi.
CEVDET FIRAT AYDOĞMUŞ
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