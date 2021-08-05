Sol şeritte zorla indirilen kadına arkadan gelen başka araç çarptı
|05 Ağustos 2021 08:13
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Kaza saat 00.30 sularında Ankara Samsun yolunda meydana geldi. İddialara göre, kimliği belirlenemeyen bir kadını, henüz plakası öğrenilemeyen lüks siyah bir araç sol şeritte durarak zorla indirdi. Sol şeritten kaldırıma geçmek isteyen kadına Muhammed Doğukan K. yönetimindeki otomobil çarparak sağ şeride sürükledi.
Kazayı gören diğer sürücüler sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri yaptığı ilk incelemede kadının hayatını kaybettiğini belirledi. Kaza sonrası sürücü Muhammed Doğukan K. polis ekiplerince gözaltına alındı. Aday sürücü olan Muhammed Doğukan K.'nın 0.38 promil alkollü olduğu öğrenildi.
Kazayla ilgili soruşturma başlatılırken, emniyet ekiplerinin kadının indiği aracı ve sürücüsünü arama çalışmaları devam ediyor.
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