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'Hayalet Araç' operasyonu: 15 bankadan 45 milyonluk vurgun

Ankara'da suç örgütü Noterde çalışan örgüt üyelerini kullanarak sahte belgelerle ortalama değeri 1 milyon olan gerçekte olmayan tır, otobüs ve traktör olmak üzere 103 aracın tescil işlemleri gerçekleştirdi. Bununla da yetinemeyen suç örgütü hayali tescilli araçlarla 15 bankadan 45 milyonluk kredi çekerek vurgun gerçekleştirdi. Ankara Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Mali Şube ekipleri eş zamanlı 30 ilde 21'i örgüt yöneticisi, 10'u Noter çalışanı olmak üzere toplam 130 şüphelinin yakalanması için şafak vakti 'Hayalet Araç' operasyonu düzenledi.
05 Ağustos 2021 08:15
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'Hayalet Araç' operasyonu: 15 bankadan 45 milyonluk vurgun

Ankara'da suç örgütü Noterde çalışan örgüt üyelerini kullanarak sahte belgelerle ortalama değeri 1 milyon olan hayali tır, otobüs ve traktör olmak üzere 103 aracın tescil işlemleri gerçekleştirdi.

Bununla da yetinemeyen suç örgütü hayali tescilli araçlarla 15 bankadan 45 milyonluk kredi çekerek vurgun gerçekleştirdi. Ankara Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri eş zamanlı 30 ilde 21'i örgüt yöneticisi, 10'u Noter çalışanı olmak üzere toplam 130 şüphelinin yakalanması için şafak vakti 'Hayalet Araç' operasyonu düzenledi.

Ankara Mali Suçlara Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, araç tescil işlemlerinin Emniyet Genel Müdürlüğünden Noterlere devredilmesini fırsat bilen suç örgütünün, sistemli ve organize şekilde ülkemize girişi olmayan, gerçekte var olmayan, hayali araçları Noterlerde bulunan örgüt üyelerini kullanarak tescil ettikleri tespit etti.

Suç örgütü üzerinde yoğunlaşan Mali polis, sahte belgelerle nasıl dolandırıcılık yapıldığının tüm detaylarını ortaya çıkardı. Suç örgütünün sahte belgelerle gerçekleştirdiği 45 milyonluk vurgunun perde arkasına SABAH ulaştı. Noterlerde çalışan suç örgütü üyeleri boşta olan şase numaraları önce tespit etti.

Ardından suç örgütü üyeleri tarafından Ticaret Bakanlığı Kapıkule Gümrük Müdürlüğü tarafından hazırlanmış gösterilen trafik şartnamesi hazırlandı. Sahte ÖTV belgesi ve sahte araç faturası düzenlendi.

Bununla da yetinmeyen suç örgütü üyeleri karayolu üzerinde yolcu ve eşya taşımacılığı yapan ticari araçlarda kullanılan denetim ve kontrol cihazı olan sahte takoğraf belgesi düzenledi. Düzenlenen tüm sahte evraklarla beraber suç örgütünün çalışanlarının olduğu Noterlere gidilerek araçlar tescillendirildi. Örgüt üyeleri dikkat çekmemek için araçları farklı noterlerde 3-4 kez tescil işlemi yaptırdı.

15 BANKA BÖYLE DOLANDIRILDI

Araçların tescil işlemi tamamlandıktan sonra örgütün dolandırıcılık amaçlı kurduğu şirketler arasında 3-4 kez satış yaptı. Bu yöntemle araçların gerçekte var olduğu izlenimi verildi. Şirketler arası devir işlemi tamamlanmasının ardından bankalara araç kredisi için başvuruda bulundular.

Bankaların kredi verirken araçlara rehin ekleyerek güvence altına aldıktan sonra milyonluk kredilerin suç örgütüne ait şirketlerin hesabına geçti.

Suç örgütü çekilecek kredileri garanti altına almak için birkaç kredi taksitini ödendi.

Bu şeklinde bu bankalar nezdinde güven sağlandı. Örgüt, kredilerin tamamı çekildikten sonra taksitleri ödenmedi. Banka avukatlarının araçlara el konulması için arayışa girdiğin de ise şok manzara ile karşı karşıya kalarak araçların hayali olduğunu anlayarak dolandırıldıklarını anladılar.

15 BANKADAN 45 MİLYONLUK VURGUN

Suç örgütü bu yöntemle ortama 1 milyon değerinde olan 77 tır, 8 otobüs, 18 traktör olmak üzere toplam 103 gerçekte olmayan aracı tescil ettirdi. 15 bankadan 45 milyon liralık kredi kullandılar. Kredilerin izini kaybettirmek için örgüte ait şirket hesaplarında takla attırdılar.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı (KOM), Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) ile koordineli çalışma gerçekleştiren Ankara Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri 1 yıl süren teknik ve fiziki takibin ardından operasyon için düşmeye bastı.

NOTER ÇALIŞANLARINDA ARALARINDA OLDUĞU 130 KİŞİYE OPERASYON

Mali Şube ekipleri eş zamanlı 30 ilde 21'i örgüt yöneticisi, 10'u Noter çalışanı olmak üzere toplam 130 şüphelinin yakalanması için şafak vakti operasyon düzenledi. Operasyonlarda örgüt üyelerinin evlerinde ve iş yerlerinde aramalar gerçekleştirildi.
Sabah
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