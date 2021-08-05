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Katilinin eski kız arkadaşı, konuştu: Bana da jiletle işkence yaptı

Antalya'da vahşice katledilen üniversite öğrencisi Azra Gülendam Haytaoğlu, gözyaşları içinde defnedildi. Kızını toprağa veren acılı babanın feryadı, yürekleri dağladı
05 Ağustos 2021 08:30
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Katilinin eski kız arkadaşı, konuştu: Bana da jiletle işkence yaptı

Antalya'da kaybolduktan 5 gün sonra cinayete kurban gittiği anlaşılan ve cesedi parçalanmış şekilde ormanda bulunan 21 yaşındaki Azra Gülendam Haytaoğlu, memleketi Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde toprağa verildi. Kızını toprağa veren acılı baba, "Kızım melek oldu.

Bundan sonra tek amacım 'Başka Azra'lar ölmesin' diye mücadele etmek" dedi. 28 Temmuz'da kaybolduktan sonra vahşice katledildiği ortaya çıkan Akdeniz Üniversitesi İletişim Fakültesi 3'üncü sınıf öğrencisi Azra Gülendam Haytaoğlu'nun cenazesinin kayıp olan baş kısmı 100 kişilik ekibin 48 saatlik araması sonucu Seyir Terası ormanlık alanda bulundu.

Cenazenin eksik kısmının tamamlanmasının ardından aile, Azra'nın cansız bedenini alarak Osmaniye'ye götürdü. Genç kızın cenazesi, Sofular Köyü Mezarlığı'nda gözyaşları içinde toprağa verildi.

Üzerine dev Türk bayrağı örtülen tabuta, ablası Ezgi Tuğba Haytaoğlu, Akdeniz Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü öğrencisi kardeşi için mezuniyet cübbesi serdi.

'YAVRUMU DAĞLARDAN TOPLADIM'

Acılı baba Mustafa Haytaoğlu, "O dünyanın en heyecanlı, en hareketli, en güzel çocuğu idi. Melek oldu. Bundan sonra başka Azralar ölmemesi için mücadele edeceğim. Kızıma bu caniliği yapan katilin en ağır cezayı alması için çalışacağım" dedi.

Azra'nın annesi Mezide Haytaoğlu ise acısının çok büyük olduğunu ifade ederek şöyle konuştu: "Annelerin ciğerini yaktılar. Ne olur bunun devamı gelmesin. Benim kuzumu yaktılar, başka annelerin ciğeri yanmasın.

Artık son bulsun. Emanet verdi Allah'ım, emanetini geri aldı. Şehit oldu benim kızım, melek gibi uçtu gitti. Televizyonda izlediğim başıma geldi, istemezdim. Bir haftadır yavrumu dağlardan taşlardan topladım. 3-4 gündür de buzdolaplarında bekletiyorum yavrumu."

Katil Mustafa Murat Ayhan'ın ismini vermek istemeyen eski kız arkadaşı, kendisinin de işkence gördüğünü anlattı. Ayhan'ın kendisi ile olan arkadaşlığında kendisini sürekli boğmaya çalıştığını, her seferinde son anda elini boğazından çektiğini söyledi.

Genç kız, "Jilet ile vücuduma ismini kazımaya çalışıyordu. Yaşadıklarım kabus gibiydi. Tüm bunları unutmak istiyorum" dedi.
Sabah
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