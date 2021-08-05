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Mevsimlik işçiler tarlalarda aşılanıyor

Sağlık ekipleri, işleri nedeniyle aşı olmaya gidemeyen mevsimlik tarım işçilerinin de ayağına gidiyor. Adana Çukurova ve Bursa Karacabey Ovası'nda çalışan 20 bin işçi, mobil ekiplerce tarlalarda aşılanıyor
05 Ağustos 2021 08:59
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Mevsimlik işçiler tarlalarda aşılanıyor

Sağlık ekipleri, işleri nedeniyle aşı olmaya gidemeyen mevsimlik tarım işçilerinin de ayağına gidiyor. Adana'da, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'dan gelerek, Çukurova'daki tarlalarda çalışan mevsimlik tarım işçilerini yaşadıkları çadırlarda ziyaret eden 3 sağlık ekibi, kimlik numaralarından bilgileri kontrol ettikten sonra, aşılarını yapıyor. Ekipler, aşıya karşı olanları da ikna ediyor. Bölgede yaklaşık 10 bin tarım işçisi bulunduğu tahmin ediliyor.

Şanlıurfa'dan 7 ay önce Adana'nın Karataş ilçesine gelerek çadır kuran 62 yaşındaki Mehmet Bozkurt, sabah erkenden gittikleri tarladan akşam saatlerinde döndüklerini ve aşı için sağlık merkezlerine gidecek zaman bulamadıklarını söyleyerek, "Allah o sağlıkçıları var etsin. Ayağımıza, çadırımıza kadar geliyorlar. Ben ikinci dozumu yaptırdım. Herkese de yaptırmasını tavsiye ediyorum. Herkes aşı olsun. Ne mutlu bize. Allah devletten razı olsun" dedi. Tarım işçilerinden 33 yaşındaki Nesrina Tekin, ayağına kadar gelen hizmetten mutlu olduğunu söylerken, 60 yaşındaki Fatma Bozkurt da "Ayağımıza kadar gelip aşı yaptılar, sağ olsunlar" diye konuştu.

SOĞUK ZİNCİR BOZULMADAN...

Türkiye'nin salçalık domates üretiminin yüzde 45'inin yapıldığı Karacabey Ovası'nda hasat yapan yaklaşık 10 bin mevsimlik tarım işçisini aşılama çalışmaları da sürüyor. Doktor, hemşire, ebe, toplum sağlığı merkezi ve 112 Acil Servis çalışanlarından oluşan mobil ekipler, aşı muhafaza kaplarıyla soğuk zincir bozulmadan tarlalara ulaştırdıkları aşıları işçilere uygulayarak, salgınla mücadele ediyor. Kahramanmaraş'tan gelen 53 yaşındaki Yusuf Demirhan, "Tarlaya gelip bize bu hizmeti verdikleri için Sağlık Bakanımıza ve tüm ekiplerine candan teşekkür ederim. Korkuyordum ama korkulacak gibi değilmiş" dedi. Mardin'den gelen Nusret Gültaş (62) ile oğlu Mehmet Gültaş (39) da tarlada aşılarını yapan sağlık çalışanlarına ve Sağlık Bakanlığı'na teşekkür etti.
Sabah
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