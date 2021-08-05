1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Çip krizi nedeniyle elektronik eşyaların fiyatı ikiye katlandı

Dünyadaki çip krizinden Türkye'deki üretim de etkilendi. Pandemide çip yetmemesi TV, cep ve beyaz eşya fiyatlarına yansıdı. Fiyatlar neredeyse ikiye katlanırken, talepte de azalma var. Küresel çip krizinin gelecek yıl ortalarına kadar sürmesi bekleniyor
05 Ağustos 2021 08:57
+Aa- Yazdır
Çip krizi nedeniyle elektronik eşyaların fiyatı ikiye katlandı

Milliyet'ten Hanife BAŞ'ın haberine göre: Dünyada çip krizi devam ederken, Türkiye'de de üretim etkileniyor. Çip krizine karşı yeni üretim tesislerinin temeli atılırken, krizin gelecek yılın ortalarına kadar süreceği tahmin ediliyor. Bu kriz otomotiv, beyaz eşya, TV ve cep telefonunda da fiyatların artmasına neden oluyor.

Türk Elektronik Sanayicileri Derneği (TESİD) Başkanı Yaman Tunaoğlu, çip krizinin dünyada olduğu gibi Türkiye'deki üreticileri de etkilediğini belirterek, "Pandemide teknolojik cihaz kullanımı çok arttı. İnsanlar evlerde bilgisayar, televizyon, cep telefonu, oyun konsolunu daha çok kullandı ve satın aldı. Otomobil kullanımı da, beyaz eşyaya da talep arttı. Çip bütün bu alanlarda kullanılıyor. İlk darboğaz otomotivde hissedildi. Daha sonra diğer alanlara yayıldı" dedi.

Ne zaman biter?

Yapay zeka, nesnelerin interneti gibi teknolojilerin de çip kullanımını artırdığını dile getiren Tunaoğlu, "Çip tarafı bu talebe yetişemedi. Yatırımı çok maliyetli ve yıllar alıyor. Milyar dolar seviyesinde yatırım gerekiyor. Yeni fabrikaların temeli atıldı ama kısa vadede çözüm getirilemiyor. Bu sorunun gelecek yıl ortasına kadar süreceği yönünde tahminler var. Bizim de tahminimiz bu yönde" diye konuştu.

Çip kıtlığı firmaların yeni modellerini etkiliyor. Yaman Tunaoğlu, çip için artık 12 ay sonraya gün verildiğini ve önceden 3 dolar olan bir çipin fiyatının 90 dolara çıktığını, bunun da yeni modellerin geliştirilmesini etkilediğini kaydetti. Tunaoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Haliyle bu durum üretimi aksatıyor. Marjın yüksek olduğu sektörler ürünü üretiyor ama olmayanlar yapamıyor. Otomotiv, beyaz eşya talebe yetişemiyor. Cep telefonu firmaları etkilendi ama önceden anlaşma yaptıkları için daha iyi durumdalar. Yeni modeller hep erteleniyor."

Türkiye'de üretim mümkün olur mu?

'Türkiye'de çip üretim tesisi kurulabilir mi' sorusuna Yaman Tunaoğlu, şu yanıtı veriyor:
"Çok büyük yatırım gerektiriyor. En küçük yatırım 2-3 milyar dolardan başlıyor. Devlet destekleyebilir ama özel sektör tarafından üstlenilmesi gerekiyor. Burada ölçek önemli. Fizibilite yapılıp başlanabilir. Bölge ülkelere ve dünyaya satılabilir. Yapılamayacak bir şey değil. Savunma sanayi özelinde daha önce yerli çip tasarımı gündeme gelmişti. TÜBİTAK çalışmalar yapıyor."

Fiyatlar adeta ikiye katladı

Sunny Elektronik Başkanı Adem Atmaca, çip tedariğinde sorunun sürdüğünü belirterek, şunları söyledi: "Çip fiyatları bir ara çok oynaktı biraz daha sabitlendi. En büyük açık otomotiv sektöründe. TV üreticileri olarak bizler temin edebiliyoruz ama fiyatları yükseltiyor. Geçen yıla göre fiyatlarda yüzde 47'lik artış var. Maliyet artışı yüzde 67 bunu tam yansıtmadık. Bu da talebi düşürdü. Cep telefonu ve beyaz eşyada da benzer durum yaşanıyor. Çip krizi fiyatın artıp, talebin azalmasına neden oldu."

Peki çip krizi ilk olarak nasıl başladı?

Çip, metal bir levha üzerine yerleştirilen elektronik devreler grubu. Hemen her elektronik cihazda ve araçta yer alıyor. Çok büyük öneme sahip. İlk çip krizi, Kovid-19'un etkisiyle otomotiv sektöründe başladı. Üreticiler beklenmedik talebi karşılamakta zorlandı. Küresel çapta arz açığı başladı. Çipte üretim ve tasarım farklı alanlar. En büyük üretici Intel. Firma yeni yatırıma da soyundu. İkinci sıradaki Samsung da yeni yatırım açıkladı. Dünyanın en büyük fason üreticisi Taiwan Semiconductor Manufacturing (TSMC). O da yeni yatırım planı açıkladı. Bu yatırımlar ancak birkaç yıl sonra devreye girebilecek.
Milliyet
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
4 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Erzurum, Erzincan, Kars, Ağrı ve Ardahan'da sağanak bekleniyor
05 Ağustos 2021 10:30		 Zihinsel engelli kadın kayboldu: 'Zorla tutuluyorum' diye mesaj gönderildi
05 Ağustos 2021 09:40
Köyceğiz'de orman yangınlarının tehdit ettiği bir mahalle daha boşaltıldı
05 Ağustos 2021 09:01		 Mevsimlik işçiler tarlalarda aşılanıyor
05 Ağustos 2021 08:59
Pandemi tercihleri de etkiledi: Tıp ve hemşirelik bölümlerine ilgi arttı
05 Ağustos 2021 08:10		 Parti kapatmada terör şartı aranacak
05 Ağustos 2021 07:45
Termik santrale sıçrayan yangında son durum: Etkisini yitirdi
05 Ağustos 2021 07:30		 Geri dönüşüm 'ders' olsun: 'Lüzumsuz ise söndür' ile olmaz
05 Ağustos 2021 07:20
10 bin hasta yoğun bakımda: Vaka sayısı 10 gündür 20 binin üzerinde
05 Ağustos 2021 07:05		 Arama kurtarma ekipleri sekiz gündür uykusuzlar
05 Ağustos 2021 06:40
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
10:30 - Erzurum, Erzincan, Kars, Ağrı ve Ardahan'da sağanak bekleniyor10:20 - Kız arkadaşıyla ormana gezintiye giden gençler linç ediliyordu10:10 - Marmaris'te yangına müdahale eden arazöz devrildi, 4 işçi yaralandı10:02 - YKS tercih işlemleri başladı10:01 - Teknikerler, emeklilikte de mühendislerin özlük haklarından yararlanır mı?10:00 - Borsa güne düşüşle başladı
09:59 - Yanan arazileri sosyal medyadan satışa çıkardılar09:47 - Mardin'de terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon başlatıldı09:43 - Din görevlilerinden 'toplu sözleşme' talebi: İmam nikahı başına 100 TL09:40 - Zihinsel engelli kadın kayboldu: 'Zorla tutuluyorum' diye mesaj gönderildi09:37 - Dolar'dan sert yükseliş: 8,55 TL09:29 - Aşı olmayana yaptırım olacak mı? Bakan Koca cevapladı
09:24 - Sözde 'şifacı' gitti ama kuyruk bitmedi09:18 - Polisten yakın tarihte açılan hesaplara 'şüpheyle yaklaşın' uyarısı09:15 - Marmaris'te itfaiye aracı şarampole yuvarlandı: 4 yaralı09:12 - 'HelpTurkey' paylaşımlarına soruşturma09:11 - Milli Güvenlik Kurulu toplanıyor
09:01 - Köyceğiz'de orman yangınlarının tehdit ettiği bir mahalle daha boşaltıldı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Bakan'ın kız kardeşi Daire Başkanı olarak atandı
YAŞ kararları Resmi Gazete'de yayımlandı
Katilin eski kız arkadaşı, konuştu: Bana da jiletle işkence yaptı
Şehirler arası otobüse dolmuş formülü
7 kişiyi öldüren zanlıdan kan donduran ifade: İkna edecektim
Termik santrale sıçrayan yangında son durum: Etkisini yitirdi
'HelpTurkey' paylaşımlarına soruşturma
Aşı olmayana yaptırım olacak mı? Bakan Koca cevapladı
Prof. Öztürk: Yanan santralden çıkan gazlar ölümcül olacaktır
Çip krizi nedeniyle elektronik eşyaların fiyatı ikiye katlandı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
ölüm sonrası 2
sıcaklık 50 dereceyi aşacak 1
Abla deme bana 3
mandıra filozofunun evi 2
Lübnanlı Lazarus 1
evden işe işten eve 4
böcek korkusu 1
orman işçileri 2
avucunun içi gibi bilmek 2
kolay gözüküp zor olan şeyler 1
SON İLANLAR
Bartın Üniversitesi Yüksek Lisans ve Doktora İlanı
Balıkesir Üniversitesi Yüksek Lisans ve Doktora İlanı
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Yüksek Lisans ve Doktora İlanı
İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa sözleşmeli 2 bilişim personeli alacak
Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi 51 Öğrenci Alacak
Erzurum Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Kırıkkale Üniversitesi 47 İşçi Alacak
İstanbul Medipol Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Giresun Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Buse Eğitim Kurumları sınıf öğretmeni alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam