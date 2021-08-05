Bakan'ın kız kardeşi Daire Başkanı olarak atandı
Milli Gazete'den Sadettin İnan'ın haberine göre Bakan Kurum'un kız kardeşi Tarım ve Orman Bakanlığı'na daire başkanı olarak atandı.
|05 Ağustos 2021 08:56
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Bakanlığın değişik birimlerinde uzun süredir ziraat mühendisi olarak görev yapan Dilek D., Strateji Geliştirme Başkanlığı, İç Kontrol Daire Başkanı olarak atandı.
Dilek D.'nin Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un kardeşi olması dikkat çekerken, Bakanlıkta tepkileri de beraberinde getirdi.
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