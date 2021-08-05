1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Bakan'ın kız kardeşi Daire Başkanı olarak atandı

Milli Gazete'den Sadettin İnan'ın haberine göre Bakan Kurum'un kız kardeşi Tarım ve Orman Bakanlığı'na daire başkanı olarak atandı.
05 Ağustos 2021 08:56
+Aa- Yazdır
Bakan'ın kız kardeşi Daire Başkanı olarak atandı

Bakanlığın değişik birimlerinde uzun süredir ziraat mühendisi olarak görev yapan Dilek D., Strateji Geliştirme Başkanlığı, İç Kontrol Daire Başkanı olarak atandı.

Dilek D.'nin Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un kardeşi olması dikkat çekerken, Bakanlıkta tepkileri de beraberinde getirdi.
Milli Gazete
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
48 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Aşı olmayana yaptırım olacak mı? Bakan Koca cevapladı
05 Ağustos 2021 09:29		 Merkez Bankası'ndan IBAN sistemine yeni düzenleme
05 Ağustos 2021 08:56
ABD'nin Afgan oyunu: Türkiye hiç kimsenin bekleme odası değil
05 Ağustos 2021 06:15		 Altun'dan Kemerköy Santrali'ne sıçrayan yangına ilişkin açıklama
05 Ağustos 2021 03:32
YAŞ kararları Resmi Gazete'de yayımlandı
05 Ağustos 2021 01:44		 Çevre ve Şehircilik Bakanlığına 10 Müşavir Kadrosu İhdas Edildi
05 Ağustos 2021 01:37
5 Ağustos 2021'den önemli gündem başlıkları
05 Ağustos 2021 00:03		 İstifa edeceği söylenen Ziya Selçuk, YAŞ karesinde
04 Ağustos 2021 23:08
Türkiye tepki göstermişti! ABD'den açıklama geldi
04 Ağustos 2021 23:01		 Soyer, 2 yıl önce 'yangın söndürme uçağı alıyoruz' demişti. Uçaklar ortada yok
04 Ağustos 2021 23:00
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
10:30 - Erzurum, Erzincan, Kars, Ağrı ve Ardahan'da sağanak bekleniyor10:20 - Kız arkadaşıyla ormana gezintiye giden gençler linç ediliyordu10:10 - Marmaris'te yangına müdahale eden arazöz devrildi, 4 işçi yaralandı10:02 - YKS tercih işlemleri başladı10:01 - Teknikerler, emeklilikte de mühendislerin özlük haklarından yararlanır mı?10:00 - Borsa güne düşüşle başladı
09:59 - Yanan arazileri sosyal medyadan satışa çıkardılar09:47 - Mardin'de terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon başlatıldı09:43 - Din görevlilerinden 'toplu sözleşme' talebi: İmam nikahı başına 100 TL09:40 - Zihinsel engelli kadın kayboldu: 'Zorla tutuluyorum' diye mesaj gönderildi09:37 - Dolar'dan sert yükseliş: 8,55 TL09:29 - Aşı olmayana yaptırım olacak mı? Bakan Koca cevapladı
09:24 - Sözde 'şifacı' gitti ama kuyruk bitmedi09:18 - Polisten yakın tarihte açılan hesaplara 'şüpheyle yaklaşın' uyarısı09:15 - Marmaris'te itfaiye aracı şarampole yuvarlandı: 4 yaralı09:12 - 'HelpTurkey' paylaşımlarına soruşturma09:11 - Milli Güvenlik Kurulu toplanıyor
09:01 - Köyceğiz'de orman yangınlarının tehdit ettiği bir mahalle daha boşaltıldı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Bakan'ın kız kardeşi Daire Başkanı olarak atandı
YAŞ kararları Resmi Gazete'de yayımlandı
Katilin eski kız arkadaşı, konuştu: Bana da jiletle işkence yaptı
Şehirler arası otobüse dolmuş formülü
7 kişiyi öldüren zanlıdan kan donduran ifade: İkna edecektim
Termik santrale sıçrayan yangında son durum: Etkisini yitirdi
'HelpTurkey' paylaşımlarına soruşturma
Aşı olmayana yaptırım olacak mı? Bakan Koca cevapladı
Prof. Öztürk: Yanan santralden çıkan gazlar ölümcül olacaktır
Çip krizi nedeniyle elektronik eşyaların fiyatı ikiye katlandı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
plastik kapak toplama 2
bak takılmana 1
emre kınay 1
duvar kadar gardırop 4
google translate 1
asansör 1
evden işe işten eve 4
gahmut yaylasından aşarken yolum 1
böcek korkusu 1
altına imza atmak 5
SON İLANLAR
Bartın Üniversitesi Yüksek Lisans ve Doktora İlanı
Balıkesir Üniversitesi Yüksek Lisans ve Doktora İlanı
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Yüksek Lisans ve Doktora İlanı
İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa sözleşmeli 2 bilişim personeli alacak
Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi 51 Öğrenci Alacak
Erzurum Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Kırıkkale Üniversitesi 47 İşçi Alacak
İstanbul Medipol Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Giresun Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Buse Eğitim Kurumları sınıf öğretmeni alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam