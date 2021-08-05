'HelpTurkey' paylaşımlarına soruşturma
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, suç unsuru içerdiği tespit edilen paylaşımlarla ilgili resen soruşturma başlattı.
|05 Ağustos 2021 09:12
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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, suç unsuru içerdiği tespit edilen paylaşımlarla ilgili resen soruşturma başlattı.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, sosyal medyada orman yangınlarıyla ilgili "Help Turkey" etiketiyle yapılan ve suç unsuru teşkil eden paylaşımlara ilişkin resen soruşturma başlattı
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