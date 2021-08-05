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Marmaris'te itfaiye aracı şarampole yuvarlandı: 4 yaralı

Manisa Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı itfaiye aracı Muğla'nın Marmaris ilçesine bağlı bir Turunç Mahallesi'nde şarampole yuvarlandı. Kazada 4 işçi yaralandı.
05 Ağustos 2021 09:15
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Manisa Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı itfaiye aracı Muğla'nın Marmaris ilçesine bağlı bir Turunç Mahallesi'nde şarampole yuvarlandı. Kazada 4 işçi yaralandı.

Orman yangınlarıyla mücadelenin devam ettiği Muğla'dan kaza haberi geldi.

Yangınlara müdahale için Marmaris'te bulunan Manisa Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı itfaiye aracı Turunç bölgesinde şarampole yuvarlandı.

Kazada 4 işçi yaralandı. Yaralılardan 2'si ayakta tedavi edilirken, diğer 2'si ise müşahede altına alındı.
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