Polisten yakın tarihte açılan hesaplara 'şüpheyle yaklaşın' uyarısı
Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı, sosyal medyada yakın tarihte açılan ve birkaç paylaşımı olan hesaplara şüpheyle yaklaşılması gerektiği uyarısında bulundu.
|05 Ağustos 2021 09:18
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Güvenli internet kullanımı için vatandaşlara rehberlik amacıyla başlatılan SİBERAY programının sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımda, "Yakın tarihte açılmış, birkaç paylaşımı olan hesaplara şüpheyle yaklaşılmalı." ifadesine yer verildi.
SİBERAY'ın paylaşımında şu uyarılara yer verildi:
"Toplumda korku, panik veya infial oluşturmak amacıyla paylaşılan görsellerin yayılmasına aracılık edilmemeli. Resmi kurumlara ait hesaplardan yapılan açıklamalar dikkate alınmalı. Sosyal medya manipülasyonlarının önüne geçmek elinizde."
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