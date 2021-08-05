Sözde 'şifacı' gitti ama kuyruk bitmedi
|05 Ağustos 2021 09:24
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Ortadoğu'daki birçok ülkede kendisini 'şifacı' olarak tanıtarak insanları kandıran 'Mala Ali Kürdistani' lakaplı Iraklı Molla Ali Kalak geçtiğimiz aylarda İstanbul Başakşehir'de ortaya çıktı. Kayabaşı'nda kiraladığı ofisinde otizmli çocukları iyileştirdiği, cin çıkardığı ve hastalıkları tedavi ettiği yalanlarıyla sosyal medyada tanıtımlar yapan Kalak'ın uyguladığı yöntemler hastaların tepkisini çekti. 200 lira karşılığında tedavi olmaya gelen bazı hastalar, otistik çocukların ayaklarına sopayla vuran Kalak ve ekibinin çalışmalarını telefonlarıyla görüntüledi. Daha sonra vatandaşlar polise şikayette bulununca önceki gün polis ekipleri sözde sağlık merkezine baskın düzenledi. Yapılan incelemenin ardından mühürlendi. Ekipler yakalanamayan Molla Ali Kalak'ın peşine düştü.
'BIRAKIRLARSA BELKİ GELİR'
Ancak mühürlenen ofis önünde kuyruk sona ermedi. Ofisin bulunduğu sitenin güvenlik görevlileri gelenlere durumu iletti. Tedavi umuduyla gelenler tüm açıklamalara rağmen Molla Ali Kalak'ı beklemeye devam etti.
Bu kişilerden Nurettin Çiçekli, "Mala Ali Kürdistan'a geldik. Polis basmış burayı dediler, belki bırakırlar. Bırakırlarsa gelir o da biz de bekliyoruz. Hanımın bel fıtığı, baş ağrısı var, göğsünde yara var onun için geldik. Hocaya inanıyorum. İnternete baktık, İstanbul'da geldik biz de" diye konuştu.
25 BİN EURO'YA TEDAVİ
Almanya'dan gelen bir aile ise "Irak'taki ofisine gidecektik. Muayene için 25 bin Euro istemişti. Oraya gidemediğimiz için buraya geldik" dedi.
İş merkezlerinin bulunduğu binada çalışanlar ise "Hocanın çok hastası vardı. İnsanlar gelip güneşin altında bekliyordu. Kendisi yaklaşık bir haftadır ortada görünmüyor. Önceki gün de polis baskın düzenledi. Ofisi mühürlediler" dedi.
SUUDİ ARABİSTAN'DA TUTUKLANMIŞTI
Birçok ülke gezdikten sonra Suudi Arabistan'a kaçan Molla Ali Kalak, 12 Şubat 2020'de Medine'de tutuklanmış daha sonra serbest bırakılmıştı. Kalak, 2017 yılında da ABD Başkanı Donald Trump'ın 'içine şeytan kaçtığını' öne sürüp, ayak topuklarına vurarak onu iyileştirebileceğini söyleyince uluslararası basında haber olmuştu. Kalak'a ait sosyal medyada dolaşan tedavi yöntemleri ise akıllara durgunluk verdi. Kalak'ın hasta insanların kafasını öptüğü ve Kuran'dan ayetler okuduğu görüldü.
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