4 yaşındaki Hasan ailesini yanmaktan kurtardı
|05 Ağustos 2021 11:22
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Antalya'nın Alanya ilçesinde bir evde meydana gelen yangında evin 4 yaşındaki oğlu Hasan, ailesinin hayatını kurtardı. Çocuk uyandırması ile dumanları gören aile, kendilerini dışarı attı.
Yangın, Şekerhane Mahallesi Eğri Köprü Caddesi üzerinde bulunan bir binada çıktı. Edinilen bilgiye göre evin 4 yaşındaki oğlu Hasan evin içerisinden çıkan dumanları görünce o saatte uyuyan babası Erdoğan Kalecik'i uyandırarak evin yandığını söyledi. Baba alev ve dumanları görünce eşi ve 3 çocuğu ile birlikte kendilerini dışarı attılar. Komşularının itfaiyeye haber vermesi üzerine olay yerine gelen ekipler, alevleri kısa sürede söndürdü. 3 katlı binanın diğer katlarında oturan vatandaşlar dumandan zehirlenmemek için balkonlara çıktı.
Baba Erdoğan Kalecik oğluna bakarak, "Oğlum bizim hayatımızı kurtardı, Allah ondan razı olsun" diyerek duygulu anlar yaşadı. Elektrik kontağından çıktığı tahmin edilen yangın kısa sürede söndürüldü. Polis ekipleri yangın ile ilgili inceleme başlattı.
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