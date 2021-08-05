Aşı olmayana yaptırım olacak mı? Bakan Koca cevapladı
|05 Ağustos 2021 09:29
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Bakan Fahrettin Koca ile yapılan Röportajın ilgili kısmı şu şekilde:
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya koronavirüs vakalarındaki artışı, aşı olmayanlara kısıtlama getirilip getirilmeyeceğini sordum. "Yan yana oturulacak yerlerde aşı olmayanlardan PCR testi istenebileceğini" açıkladı. Sinemaya, tiyatroya gitmek istiyorum, uçağa, şehirlerarası otobüse bineceğim diyorsanız... Aynı zamanda aşınızı da yaptırmadıysanız, PCR testi yaptıracaksınız...
YAPTIRIM OLACAK MI?
Aşı olmayanlara yaptırım olacak mı? Sağlık Bakanı yaptırım yanlısı değil: "Ben ikna ederek aşı tereddüdünün kaldırılmasının daha doğru olduğunu düşünüyorum. Bunu başaracağımıza inanıyorum. Çünkü bu toplum yüzde 98 oranında kızamık ve benzeri aşıları çocuklarına yaptırabildi. Yani aslında aşıya direncimiz yok. Tereddüdümüz var. Bunu da vatandaşımızı bilgilendirerek, ikna ederek aşabileceğimizi düşünüyorum. Zorlayıcı bir tedbirin olması kanaatinde değilim."
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