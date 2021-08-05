Dolar'dan sert yükseliş: 8,55 TL
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın faizlerde artık düşüş bekliyorum açıklamasının ardından Dolar 8,55'e kadar yükseldi.
|05 Ağustos 2021 09:37
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