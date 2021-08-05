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Dolar'dan sert yükseliş: 8,55 TL

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın faizlerde artık düşüş bekliyorum açıklamasının ardından Dolar 8,55'e kadar yükseldi.
05 Ağustos 2021 09:37
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Dolar'dan sert yükseliş: 8,55 TL

İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları, saat 09.30 itibarıyla şöyle:

İSTANBULALIŞSATIŞ
ABD Doları8,54908,5500
Avro10,138010,1390
Sterlin11,856011,9160
ANKARA
ABD Doları8,51008,5700
Avro10,070010,1700
Sterlin11,760011,9900
Anadolu Ajansı
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