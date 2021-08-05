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Zihinsel engelli kadın kayboldu: 'Zorla tutuluyorum' diye mesaj gönderildi

Ankara'da evlerinin bahçesini yıkadıktan sonra, kedilerin su kabını değiştirmek için dışarı çıkan zihinsel engelli Şirin Dilan Erdoğdu'dan bir daha haber alınamadı. Gözyaşlarına boğulan anne, kızının arkadaşına "Zorla tutuluyorum, yalnızım yeri bilmiyorum" diye mesaj geldiğini söyledi.
05 Ağustos 2021 09:40
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Zihinsel engelli kadın kayboldu: 'Zorla tutuluyorum' diye mesaj gönderildi

Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde yaşayan zihinsel engelli Şirin Dilan Erdoğdu, dün saat 15.00 sıralarında annesi Türkan Erbil ile evlerinin bahçesini yıkadıktan sonra, kedilerin su kabını değiştirmek için evden çıktı. O sırada mutfaktan çöp poşeti almak için eve giren annesi geri döndüğünde kızını bulamadı.

Sokakta ve evin yakınındaki parkta kızını arayan anne Türkan Erbil, yine bulamayınca babasına haber vererek, polise kayıp müracaatında bulundu. Sosyal medya kullanıcıları ise Erdoğdu'nun bir an önce bulunması için fotoğrafını paylaşıyor.

Kızının yanında sadece telefon olduğunu belirten ve kızının başına bir şey gelemeden bir an önce bulunmasını isteyen Anne Erbil, "Yanında sadece telefonu var. Bir mesaj geldi ama o mesaj doğrumu değil mi bilemiyoruz onu. Şuan bize yer tespit haberi bekleyin diyorlar. Üzerinde kısa kollu açık mavi lacivert çizgili bir tişört var. Taytı var. Ayağında bahçe terliği, toprak rengi. Başka hiçbir şeyi yok. Kimliği almış mı almamış mı hiçbir bilgim yok. Kızımın başına bir şey gelmeden bir an önce bulunmasını istiyorum" diye konuştu.
Kızının evden uzaklaşamayacağını ve kendi başına bir yere gidemeyeceğini vurgulayan Erbil, "26 yaşında özel bir çocuk. Korkar kendini ifade edemez çok. Yetkililer ilgileniyorlar sağ olsunlar. Sesimin gidebildiği kadar arkadaşlarımdan halkımızdan yardım bekliyorum çocuğumun bulunması için. Ve hiç bir anne bunu yaşamasın. Bana bağımlıdır bensiz hiç bir yere gitmez. Evden uzaklaşmaz. Kendi başına bir yere gitmez. Ablalarıyla ve benimle gezer. Sakin bir çocuktur. Kızımın mahalledeki arkadaşına telefonuna 'Zorla tutuluyorum' diye mesaj geldi. Daha sonra işte 'Ben yalnızım yeri bilmiyorum' dendi. Karışık bir şeyler yani. Şuan savcılıktan haber bekliyoruz" dedi.
İhlas Haber Ajansı
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