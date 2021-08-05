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Yanan arazileri sosyal medyadan satışa çıkardılar

Türkıye'nın dört bir yanında yangınlarla mücadele devam ederken bazı fırsatçılar da, yanan arazileri satışa çıkarmaya başladı. İlan sitelerinde yanan bölgelerde, 'imara açılacak satılık tarla' diye vatandaşı kandırmaya çalışan bazı emlakçılar yakayı ele verdi. Muğla Milas Çökertme'de 3 Ağustos'ta 25 bin 364 metrekarelik tarlayı, 25 milyon liraya satış ilanını koyan emlakçı, sosyal medyadan gelen tepkiler üzerine ilanını yayından kaldırdı
05 Ağustos 2021 09:59
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Yanan arazileri sosyal medyadan satışa çıkardılar

Arazilerin imarları olmamasına rağmen 'imara açılacak' diye reklam yapıldığını söyleyen Tüm Girişimci Emlak Müşavirleri Derneği (TÜGEM) Başkanı Hakan Akdoğan, "Daha acımız dinmemişken, yangının külü soğumamışken birçok emlak sitesinde yanan arazilerin satışa çıkarıldığını tespit ettik. Bu tutumu son derece yanlış buluyoruz" dedi.

Tarla satışlarının spekülasyona açık olduğunun altını çizen Akdoğan, "Vatandaşlarımızın bu asılsız vaatlerle kandırılmasını istemiyoruz" diye konuştu.

İNANMAYIN!

Sabah'tan Seda Tabak'ın haberine göre satışa çıkarılan bazı arazilerin 'İmara açılacak yatırımlık arazi' gibi tanımlarla reklamının yapıldığına dikkat çeken Akdoğan, "Bu ifadeler tamamen yanlış. İmara açılma gibi bir durumu bulunmuyor. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum da imar açılmayacağını açıkladı. Yatırım yapmayı düşünenlerin bu tarz yanıltıcı ifadelere inanmamalarını tavsiye ediyoruz" dedi.

Gayrimenkul danışmanlarına etik davranmaları önerisinde bulunan Akdoğan, "Böyle durumlarda kamuoyunun vicdanını zedeleyecek tutumlardan kaçınılmalı. Gayrimenkul danışmanları mesleğimize zarar vermemeli" ifadeleri kullandı.

'İMARA KESİNLİKLE AÇMAYACAĞIZ'

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum önceki gün yapılan basın toplantısında da konuya açıklık getirdi. Bakan Kurum, "Evi yanan vatandaş için yapacağımız konutlarımız hiçbir şekilde özel çevre koruma bölgelerine, doğal sit alanlarına veya orman alanlarına yapılmayacak. Köylümüzün daha önce yaşadığı yer nere ise o yere yapacağız veya hazine mülkiyetinde yerleşime uygun alanlar nerelerse oralara yapacağız" şeklinde konuştu.
Sabah
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