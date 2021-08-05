Kız arkadaşıyla ormana gezintiye giden gençler linç ediliyordu
|05 Ağustos 2021 10:20
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Devlet, mücadelede tüm imkanlarını seferber ederken yangınların büyük bir kısmı söndürüldü.
Ekiplere yardımcı olmak isteyen bölge sakinleri de adeta seferber oldu.
Birçok ilde bölge sakinleri, sabotaj ihtimalleri üzerine ormanlık alanlarda nöbete başladı.
Çeşitli WhatsApp ve Facebook gruplarından da bu sabotaj iddialarının paylaşılması, kolluk kuvvetlerinin de işini zorlaştırıyor.
"TERÖRİSTLER ORMAN YAKACAK İDDİASI"
Son olarak Aydın'ın Efeler ilçesinde, orman yakmak isteyen teröristler dolaşıyor iddiası ortalığı ayağa kaldırdı.
Kız arkadaşlarıyla ormanlık ve dağlık alana çıkan şahıslardan şüphelenen mahallelinin yangın hassasiyeti, yanlış anlaşılmaya neden oldu.
Aydın'da orman yakmak isteyen teröristler iddiası olay çıkardı VİDEO
ARACI TAKİP ETTİLER
Araç ve içindeki şahıslardan şüphelenen mahalleli, kısa sürede toplanarak şahısların gittiği bölgeye yöneldi.
İhbar üzerine bölgeye gelen jandarmanın müdahalesi sırasında araç içerisinde benzin, tüp gibi yakıcı maddelerin bulunduğu ve şahısların otomatik silahlı olduğu iddiası üzerine galeyana gelen bölge sakinleri, 2'si kadın toplam 5 kişi olduğu belirtilen şüphelileri linç etmek istedi.
LİNÇ GİRİŞİMİNDE JANDARMA DA YARALANDI
Sayıları hızla artan mahallelilerden korkan şahıslardan ikisinin kaçtığı, 3'ünün ise yaralı olarak hastaneye kaldırıldığı belirtilirken arbede sırasında olaya müdahale eden jandarma görevlilerinden yaralananlar oldu.
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