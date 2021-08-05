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İçişleri'nden Mansur Yavaş'a TOGO kuleleri incelemesi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun; Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın görevini kötüye kullandığı gerekçesiyle hakkında soruşturma başlatılması için inceleme yapılmasına onay verdiği ortaya çıktı
05 Ağustos 2021 10:51
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İçişleri'nden Mansur Yavaş'a TOGO kuleleri incelemesi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun; Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın görevini kötüye kullandığı gerekçesiyle hakkında soruşturma başlatılması için inceleme yapılmasına onay verdiği ortaya çıktı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı; Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın, TOGO İkiz Kuleleri'ni mühürlemesi ve ruhsatlarının iptal kararlarına ilişkin harekete geçmiş ve Mansur Yavaş'ın görevini kötüye kullandığı gerekçesiyle hakkında ön soruşturma başlatılması için İçişleri Bakanlığı'na başvurmuştu. İçişleri Bakanlığı Mülkiye Teftiş Kurulu Başkanlığı, 17 Haziran'da Başsavcılığın talebine cevap verdi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve İçişleri Bakanlığı Mülkiye Teftiş Kurulu Başkanı Dr. Turan Ergun'un imzasının bulunduğu yazıda; Mansur Yavaş ve sorumluluğu tespit edilecek ilgili diğer belediye görevlileri hakkında 4483 sayılı kanuna göre ön inceleme yapılması istendi. Başkanlık, ön incelemenin 30 günlük süre içerisinde bitirilmediği takdirde 15 günlük ek sürenin kullanılmasını istedi.

BAŞSAVCILIK, İÇİŞLERİ BAKANLIĞI'NA BAŞVURMUŞTU

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Memur Suçları Soruşturma Bürosu; CHP eski Ankara Milletvekili ve Ankara Ticaret Odası Eski Başkanı Sinan Aygün'ün şikayeti üzerine İçişleri Bakanlığı'na başvurmuştu. Başsavcılığın yazısında, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nın TOGO İkiz Kuleleri'ne ilişkin 13 Aralık 2019 tarihinde istinaf talebinden feragat işleminde bulunduğuna dikkat çekilmişti. İstinaf talebinden feragati de içeren "belediye uyuşmazlıklarını sulh ile tasfiyeye, kabul ve feragate karar vermek" yetkisinin Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi'nce karar alınmasının zorunlu olduğuna ifade edilmişti. Mansur Yavaş, Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi'nden yetki almadan istinaftan feragat talebinde bulunmuştu. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı söz konusu talebin görevi kötüye kullanma suçunu kapsadığı gerekçesiyle İçişleri Bakanlığı'ndan soruşturma izni istenmişti.

ANKARA 5. İDARİ DAVA DAİRESİ'NİN KARARI ESAS ALINDI

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Mansur Yavaş'ın görevi kötüye kullanma suçuna dayanak olarak Ankara 5. İdari Dava Dairesi'nin 30 Mart 2020 tarih ve 2020/401 esas sayılı kararı örnek gösterilmişti. Kararda Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin TOGO Kuleleri dosyasında istinaftan feragat ederken Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi'nden bir yetki almadığını kabul ettiği açıkça görülüyor. Ankara 17. İdare Mahkemesi; Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin, TOGO İkiz Kuleleri'ni mühürlemesi ve ruhsatlarının iptali kararlarının hukuksuz olduğuna karar vermişti.

Öte yandan; Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın, eski CHP Ankara Milletvekili Sinan Aygün'ün, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ile CHP'li 2 belediye meclis üyesi hakkındaki 25 milyon lira rüşvet istedikleri iddiasına ilişkin başlattığı soruşturma sürüyor.

TOLGA ÖZLÜ

Sabah
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