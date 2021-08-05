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Muğla'nın farklı yerlerinde çıkan orman yangınları kontrol altına alınmaya çalışılıyor

Muğla'nın Kavaklıdere ilçesi Menteşe Mahallesi'ndeki ormanlık alanda iki gün önce başlayan ve Menteşe ilçesine ulaşan yangını kontrol altına almak için havadan ve karadan mücadele ediliyor
05 Ağustos 2021 10:57
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Muğla'nın farklı yerlerinde çıkan orman yangınları kontrol altına alınmaya çalışılıyor

Muğla'nın Kavaklıdere ilçesi Menteşe Mahallesi'ndeki ormanlık alanda iki gün önce başlayan ve Menteşe ilçesine ulaşan yangını kontrol altına almak için havadan ve karadan mücadele ediliyor.

Yangının etkili olduğu iki ilçe arasındaki ormanlık alanlarda bulunan bazı mahalleler tedbir amaçlı tahliye edildi.

Yangının ormanlık alandan yerleşim alanlarına yayılmasının engellenmesi amacıyla Menteşe ilçesindeki Kozağaç, İkizce ve Salihpaşalar mahalleleri çevresindeki ağaçlar kesilecek.

Rüzgarın söndürme çalışmalarını güçleştirdiği bölgede alevlere, Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ve Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri ile bazı gönüllüler müdahale ediyor.

Günün ilk ışıklarıyla bölgeye uçak ve helikopterle müdahale edilmeye başladı.

Helikopterden çekilen görüntülerde yangının geniş bir alanda etkili olduğu ve ekiplerin yangın havuzlarından su alarak alevlere attığı görülüyor.

Muğla'da farklı aralıklarla çıkan 6 yangına Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, birçok ilden gelen itfaiye personeli, kolluk kuvvetleri ve vatandaşlar müdahale ediyor.

Yangın bölgesinde 6 uçak, 16 helikopter, çok sayıda arazöz, iş makinesi, su tankeri ve TOMA ile çeşitli kurumlara ait araçlar görev yapıyor.

Denize yakın bölgelerde Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ve Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri de alevlere müdahale ediyor.

Muğla'daki yangın söndürme çalışmalarına Azerbaycan'dan bir helikopter ve 105 itfaiye personeli, Rusya'dan 2 yangın söndürme uçağı, İran'dan bir yangın söndürme uçağı ve 2 helikopter ile İspanya'dan 2 yangın söndürme uçağı destek veriyor.

Yangınların kontrol altına alınması için yoğun çaba sarf ediliyor.

- Milas ve Bodrum

Milas ve Bodrum'daki orman yangınlarına havadan ve karadan müdahale sürüyor.

Milas'ın Beyciler Mahallesi'nde 31 Temmuz'da başlayan orman yangını Ören Mahallesi'nde etkili oluyor.

Gece boyunca karadan yürütülen söndürme çalışmalarına havadan da destek veriliyor.

Türkiye'nin çeşitli illerinden gelen arazözler ve itfaiye ekipleri de geniş bir alanın etkilendiği yangını kontrol altına alabilmek için çalışma yürütüyor. Tahliye edilen mahallelerde kontrol altına alınan alanlarda soğutma çalışmaları sürüyor.

Bölgede günün ilk ışıklarıyla hava araçlarıyla da müdahaleye başlandı.

Ören ve Milas bölgelerine karakol botu ve çıkarma gemisi sevk edildi.

- Marmaris

Orman yangınının sürdüğü Marmaris ilçesinde de alevler, Hisarönü Mahallesi'nde etkili oluyor.

İlçenin bir başka noktası olan Kumlubük mevkisinde kontrol altına alınmaya çalışılan yangın, Amos Antik Kenti'ne doğru ilerliyor.

Orhaniye, Turgut ve Turunç mahallelerinde alevlerin önü kesilerek yerleşim yerlerine sıçramaması için yoğun çaba sarf ediliyor.

- Diğer yangınlar

Kavaklıdere, Köyceğiz, Menteşe ve Seydikemer ilçelerindeki yangınların da söndürülmesi için çalışılıyor.

Yangınlara sabahın ilk ışıklarıyla havadan uçak ve helikopterlerle etkili şekilde müdahaleye başlandı.
Anadolu Ajansı
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