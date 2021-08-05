Aşı olmayan balıkçılara av yasağı getirildi
|05 Ağustos 2021 11:11
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Denizlerde 1 Eylül'de başlayacak balık avı sezonu için hazırlıklar sürüyor. Denizlerde 15 Nisan'da sona eren balık avı sezonu, 1 Eylül'de yeniden başlayacak. 'Vira bismillah' diyecek olan balıkçılar, av sezonu için hazırlıklara başladı.
Karadeniz'de av yasağıyla teknelerini limana demirleyen balıkçılar, ağlarını imece usulü onarıyor. Samsun Su Ürünleri Kooperatifler Birliği ise koronavirüs aşısı olmayan balıkçıların denize açılmasını yasakladı.
Samsun Su Ürünleri Kooperatifler Birliği Başkanı Atıf Malkoç, bu yıl aşısız balıkçıların tekneye alınmayacağını açıkladı.
Malkoç, Kovid-19 karşı sıkı tedbirler aldıklarını ve aşı yaptırmayan balıkçıların denize açılamayacağını hatta limana dahi alınmayacağını söyledi. Bu konuda kararlı olduklarını belirten Atıf Malkoç, şunları söyledi:
"Ayın 1'inden sonra denetimler daha sıkı olacak. Bütün limanlarda bize bağlı olan kooperatifler birlikleri de aynı kararı uygulayacak."
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